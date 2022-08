Dax aktuell Dax liegt leicht im Plus – doch an der Börse herrscht spürbare Bewegungsarmut

Der Leitindex versucht, sich oberhalb von 13.800 Punkten zu etablieren. In der aktuellen Marktphase spricht vieles für eine Seitwärtsbewegung.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt läuft der Versuch, die nächste positive Börsenphase einzuläuten. Der Dax steigt am Dienstagvormittag um 0,2 Prozent auf 13.858 Punkte.

Damit bleibt das deutsche Börsenbarometer über der interessanten Marke von 13.800 Zählern, mit der er bereits am Vortag gerungen hatte. Letztlich konnte der Dax dieses charttechnisch wichtige Niveau per Tagesschlusskurs überwinden. Nun gilt es, diese Marke auch am Dienstag zu halten. Dann wäre sie – zumindest vorerst – nachhaltig passiert.

Seit Ende des Jahres 2017 hat sich die 13.800er-Marke regelmäßig als hartnäckiger Widerstand entpuppt. Die Erfahrungen aus den vergangenen Börsenjahren wurden durch den zuletzt trägen Handel bestätigt.

Auch am Dienstag ist die Zahl der börsenrelevanten Termine gering. Der ZEW-Konjunkturindex für den Monat August liefert Aufschluss darüber, wie Börsianer die konjunkturelle Lage einschätzen. Im Vormonat war der ZEW-Index überraschend deutlich gefallen.

