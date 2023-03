Dax aktuell Dax liegt nach US-Inflationsdaten über 300 Punkte im Plus – Leitindex notiert wieder auf dem Niveau vor der Bankenpleite

Das Umfeld an den Märkten hat sich drastisch verändert. Doch am heutigen Dienstag gab es ein erstes Zeichen, dass die schlimmsten Zeiten vorbei sein dürften.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach den turbulenten Tagen wieder aufwärts. Der Dax notiert am Dienstagnachmittag bei 15.260 Zählern, ein Plus von zwei Prozent oder umgerechnet 300 Punkten. Geholfen haben dabei die US-Verbraucherpreise, die den Leitindex weiter nach oben hievten.

Denn die Inflation in den USA ist auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021 gefallen. Im Vorjahresvergleich fielen die Verbraucherpreise im Monat Februar auf 6,0 Prozent nach 6,4 Prozent im Januar. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten diesen Rückgang exakt so erwartet.

Dieser deutliche Inflationsrückgang verschafft der US-Notenbank mehr Spielraum für ein langsameres Zinstempo oder gar ein schnelles Ende der Erhöhungen. Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba hält das Risiko von Fehltritten bei den kommenden Zinserhöhungen der US-Notenbank für sehr hoch. „Das wahrscheinlichste Szenario ist wohl eine Erhöhung um 25 Basispunkte, wenngleich dies aktuell nicht vollständig eskomptiert ist“, meint der Analyst.

