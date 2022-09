Der Leitindex startet einen erneuten Stabilisierungsversuch. Als Grund gilt allerdings weniger nachhaltiges Kaufinteresse, sondern das Verhalten von Spekulanten.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt dreht sich aktuell alles um die Marke von 12.000 Punkten. Am Freitag liegt der deutsche Leitindex Dax in der ersten Handelsstunde 0,9 Prozent im Minus bei 12.084 Zählern und damit knapp über dieser Marke. Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets, führt das darauf zurück, dass einige Investoren ihre Wetten auf einen weiteren Kursverfall auflösen.

Am Donnerstag hatte das Frankfurter Börsenbarometer das erste Mal in diesem Jahr unter diesem psychologisch wichtigen Niveau geschlossen. Immerhin wurde im Tagesverlauf kein neues Jahrestief erreicht. Der Dax rutsche zwar bis auf 11.867 Punkte ab, hielt sich damit aber knapp über dem am Mittwoch erreichten Tiefstand von 11.863 Zählern.

Diesem Bereich kommt jetzt eine entscheidende Bedeutung zu, erklärt Jörg Scherer, Technischer Analyst bei der HSBC: „Ein Abgleiten unter diese Zone würde die laufende Abwärtsbewegung nochmals unterstreichen.“

