Dax aktuell Dax liegt zwei Prozent im Plus – Pfund fällt nach Kwarteng-Entlassung

Der Leitindex knüpft an die Gewinne des Vortages an. Laut Medienberichten muss Monsanto 275 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Die Bayer-Aktie fällt.

Frankfurt Nach einer Achterbahnfahrt am Vortag ist der Dax auch am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Nachmittag notiert der Leitindex etwa zwei Prozent im Plus bei 12.600 Punkten.

Am Donnerstag hatten die US-Inflationszahlen den Nachmittagshandel bestimmt. Diese sind mit 8,2 Prozent höher ausgefallen als erwartet und führten zunächst zu einem drastischen Kurseinbruch. Der Dax drehte kurz nach Veröffentlichung der Zahlen ins Minus und verlor fast 300 Punkte, auch die US-Märkte starteten mit deutlichen Verlusten in den Handel. Später erholten sie sich wieder und verzeichneten hohe Kursgewinne.

Der Dax schloss am Donnerstag 1,5 Prozent im Plus, auch der Dow Jones legte 2,8 Prozent zu. „Dies ist einer dieser Handelstage, an denen Sie wirklich viel Geld verloren hätten, wenn Sie die Nachrichten [zu den US-Inflationszahlen, Anm. d. Red.] im Voraus gehabt hätten,“ kommentierte der langjährige Chef der Investmentbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, auf Twitter.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen