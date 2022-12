Dax aktuell Dax macht 170-Punkte-Kurssturz nach US-Erzeugerpreisen schnell wieder wett

Die heutigen Konjunkturdaten aus den USA bilden nur den Auftakt für wegweisende Termine, die die künftige Richtung des deutschen Börsenbarometers entscheiden dürften.

Düsseldorf Die US-Erzeugerpreise bringen neuen Schwung in den Handel am deutschen Aktienmarkt. Nach der Veröffentlichung der Daten rutschte der Dax sofort um 170 Punkte auf 14.217 Punkte ab. Doch die vielen Rückkäufe sorgten dafür, dass der Leitindex derzeit wieder bei 14.340 Zählern notiert, ein Plus von 0,5 Prozent.

Denn die US-Erzeugerpreise, wichtigster Indikator für die Inflation stiegen im dritten Monat um 0,3 Prozent und lagen um 7,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Laut Bloomberg-Umfrage gingen die Ökonomen von einem Anstieg um 0,2 Prozent im November und um 7,2 Prozent Vorjahresvergleich aus. Mit diese Daten ein deutlicher Rückgang der Verbraucherpreise weniger wahrscheinlich geworden.

Die Erzeugerpreise sind der Auftakt für einen Reigen wegweisender Termine bis Ende nächster Woche. Mit den Verbraucherpreisen am Dienstag, dem US-Zinsentscheid am Mittwoch, der EZB-Sitzung und dem großen Verfallstag am Freitag, Hexensabbat genannt, ist es schwer vorstellbar, dass der Dax danach weiterhin in seiner vierwöchigen Seitwärtsrange notiert.

