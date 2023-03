Dax aktuell Dax macht anfängliche Verluste nahezu wett

Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS geraten Titel von Banken in Europa unter Druck. Gefragt sich Staatsanleihen und Gold.

Frankfurt Nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS herrscht am Montag auch am deutschen Aktienmarkt Unruhe: Nach Handelsstart lag der deutsche Leitindex zunächst 1,8 Prozent im Minus bei 14.500 Punkten, konnte einen großen Teil der Verluste jedoch wettmachen. Am Vormittag liegt der Dax noch 0,4 Prozent tiefer bei 14.708 Zählern.

Unter Druck geraten vor allem Banktitel. So fällt der europäische Bankenindex um 3,8 Prozent. Die Deutsche Bank verliert 6,7 Prozent, die Commerzbank liegt 5,8 Prozent tiefer. In der Schweiz bricht die Aktie der Credit Suisse um 63 Prozent ein auf 0,68 Franken, die UBS verliert 16 Prozent.

