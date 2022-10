Der Leitindex holt im Feiertagshandel anfängliche Verluste auf und dreht ins Plus. Spekulationen um die Credit Suisse bringen allerdings Unruhe in den deutschen Markt.

Frankfurt Im Feiertagshandel am Tag der Deutschen Einheit zeigt sich der deutsch Aktienmarkt robust. Der Leitindex Dax verliert zwar zunächst, liegt aber am späten Nachmittag bei 12.170 Punkten 0,5 Prozent im Plus. Damit kann sich das Frankfurter Börsenbarometer von der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten absetzen. Rückenwind gab die Wall Street, wo der S&P 500 zu Anfang ein Prozent gewann.

Nervös machten Investoren die Turbulenzen um die Credit Suisse, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Chef der kriselnden Schweizer Großbank, Ulrich Körner, hatte in einer Mitteilung an die Belegschaft die starke Bilanz des Instituts hervorgehoben.

