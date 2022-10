Dax aktuell Dax macht Verluste wieder wett – Profis wetten auf US-Zinssenkungen 2023

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich angesichts der hohen Kursverluste der US-Technologiewerte widerstandsfähig. Nach deutlichen Verluste zum Handelsauftakt notiert der Dax nachmittags wieder unverändert bei 13.204 Punkten.

Den gestrigen Donnerstag beendete das Börsenbarometer nach einem abwechslungsreichen Handelstag 0,1 Prozent im Plus bei 13.211 Zählern. An jedem Tag in dieser Woche wurde bislang ein neues Hoch innerhalb der Rally seit Ende September markiert, die mittlerweile ein Plus von 1400 Punkte ausweisen kann.

Angesichts der aktuellen Dynamik darf ein schwacher Handelsauftakt wie am heutigen Freitag nicht überraschen. Ein Rückprall auf die runde Marke von 13.000 Punkte wäre üblich.

Auch ein erneuter Test der 50-Tage-Linie bei 12.740 Punkten würde nichts an dem laufenden Rally-Modus ändern. In der vergangenen Woche war sie auf dem Weg nach oben noch ein wichtiger Widerstand gewesen.

Angesichts des Börsenbebens der US-Technologiekonzerne hält sich der deutsche Leitindex vergleichsweise gut. Denn die US-Berichtssaison hinterlässt dramatische Spuren: Nach dem 24-Prozent-Kurssturz der Aktie des Facebook-Konzerns Meta aufgrund schwacher Zahlen ergeht es der Amazon-Aktie am heutigen Freitag ähnlich. Das Amazon-Papier verliert am deutschen Aktienmarkt mehr als 14 Prozent. Lediglich bei den Apple-Titeln hält sich das Minus mit 0,2 Prozent in Grenzen. Der iPhone-Konzern ist wohl ein Gewinner in dieser Krise.

Bittere Erkenntnis und erstaunliche Diskrepanz

Auch ein Blick auf die Entwicklung der verschiedenen Börsenindizes zeigt eine erstaunliche Diskrepanz. Seit dem Jahrestief beim deutschen Leitindex Ende September mit 11.862 Zählern sind sowohl der Dax elf Prozent als auch der Dow-Jones-Index um acht Prozent gestiegen. Der Technologieindex Nasdaq hat hingegen 2,5 Prozent an Wert verloren, zwischenzeitlich betrug das Minus sogar acht Prozent.

In den vergangenen zwölf Monaten hat der Nasdaq über 30 Prozent an Wert verloren, der Dax hingegen nur rund 15 Prozent, der Dow sogar nur zehn Prozent.

Das Börsenbeben der US-Techkonzerne und die Diskrepanz bei der Performance der verschiedenen Börsenindizes lassen zwei Schlussfolgerungen zu: Zum einen ist die Trendwende von den Wachstumswerten weg und hin zu den Industriepapieren offenbar noch lange nicht abgeschlossen.

Zum anderen bleibt für Privatanleger wohl die bittere Erkenntnis: Die Hoffnung, dass das hohe Wachstum die Kurse der Technologieaktien wieder auf die ehemaligen Höchststände von Ende 2021/Anfang 2022 führt, dürfte enttäuscht werden. Dafür muss man sich nur die Börsenjahre seit der Jahrtausendwende anschauen, als die sogenannte Technologieblase platzte.

Zum Verständnis: Blick in die Börsenhistorie

Wer damals zu Höchstkursen 1999 oder 2000 bei der Amazon-Aktie eingestiegen war, musste bis Ende 2009 warten, damit die Papiere wieder auf dem ähnlichen Niveau notierten. Im schlimmsten Fall hatten Aktionäre zwischenzeitlich einen Verlust von mehr als 90 Prozent zu beklagen. Viele Anleger haben vermutlich in solchen Phasen die Nerven verloren und verkauft.

Viele Papiere haben es immer noch nicht geschafft, die Höchstkurse aus den Jahren 1999 und 2000 zu erreichen. Das trifft nicht nur auf kleinere Technologiebuden zu, sondern beispielsweise auch auf große Konzerne wie Cisco, das aktuell im ehrwürdigen Dow-Jones-Index gelistet ist.

Das Unternehmen war im Jahr 2000 mit einem Börsenwert von rund 555 Milliarden Dollar kurzzeitig das teuerste Unternehmen der Welt. Der Aktienkurs kletterte am 30. März 2000 auf über 82 Dollar. Doch diesen Stand hat der Kurs nie wieder erreicht.

Anfang 2022 lag die Notierung bei rund 62 Dollar, dem höchsten Stand seit der Jahrtausendwende. Derzeit kostet eine Aktie rund 44 Dollar.

Vergleiche mit Entwicklungen aus früheren Börsenjahren sollten Anlegerinnen und Anleger nicht 1:1 auf die heutige Situation übertragen. Dennoch zeigen sie eine Tendenz auf, die Investoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.

Wetten auf Zinssenkungen nehmen zu

Die EZB-Notenbanker hoben den Leitzins am gestrigen Donnerstag wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte auf zwei Prozent an. Doch die Furcht der Anleger vor einer künftigen kräftigen Anhebung wurde durch die Wortwahl in der Pressemitteilung zur Zinsentscheidung entschärft. Das zeigt sich an den Erwartungen bei den kommenden Leitzinsanhebungen.

Für Dezember liegt nun eine Gleichverteilung zwischen 25 und 50 Basispunkten vor, zuvor gab es diese zwischen 75 und 50 Basispunkten. Der Gipfel von 3,0 Prozent beim Leitzins rückt nach Meinung von Jochen Stanzl vom Online-Broker in weite Ferne, wahrscheinlicher sind nun 2,5 Prozent.

Auch jenseits des Atlantiks haben sich die geldpolitischen Aussichten geändert. Finanzmarktteilnehmer gehen mehr und mehr davon aus, dass die Zeiten sehr deutlicher Zinsanhebungen in den USA bald vorbei sind. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten lieferten nun neue Anzeichen dafür, dass die von der Notenbank Fed angestrebte Konjunkturabkühlung in Gang kommt.

Erwartet: Weiterer Zinsschritt der Fed

Es wird allerdings weiterhin erwartet, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche eine vierte Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte beschließen wird. Wetten an den Zinsfutures-Märkten zeigen jedoch an, dass es im Dezember nur noch um einen weiteren halben Punkt nach oben gehen sollte. Bei den beiden darauffolgenden Sitzungen wird eine Anhebung um maximal 0,5 Punkte erwartet.

Auch die Wetten auf Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 nahmen zu. Laut dem sogenannten Fed-Watch-Tool der Chicagoer Terminbörse CME erwartet eine Mehrheit der Profis mittlerweile erste Zinssenkungen ab September 2023. Das Szenario: Bis zur Juni- oder bis zur Juli-Sitzung 2023 soll der US-Leitzins auf eine Spanne zwischen 4,75 bis fünf Prozent ansteigen, so die Erwartungen. Im August ist Sommerpause.

Nach der Sitzung im September soll bereits der Leitzins wieder auf 4,5 bis 4,75 Prozent fallen. Das erwartet jeder dritte Terminmarktprofi. Weitere 20 Prozent sehen dann sogar eine Spanne zwischen 4,25 bis 4,5 Prozent. Noch vor einer Woche erwartete eine Mehrheit keine Veränderungen für die Sitzung im September 2023.

Blick auf Einzelwerte

Volkswagen: Höhere Auslieferungen und bessere Verkaufspreise haben den Gewinn des Automobilherstellers kräftig steigen lassen. Doch die Kosten für den Börsengang von Porsche und die Abschreibungen durch die Aussetzung des Russlands-Geschäfts belasteten das Ergebnis mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro.

Wegen anhaltender Lieferengpässe und der aufziehenden Rezession ist Europas größter Autokonzern beim Absatz pessimistischer geworden: Statt eines Wachstums um fünf bis zu zehn Prozent erwartet der Konzern nun Auslieferungen nur noch in der Größenordnung des Vorjahres. Die Aktie gibt 3,2 Prozent nach.

Porsche: Der Sportwagenbauer hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr verdient und konnte den Gewinn viel stärker als den Umsatz steigern. Der Betriebsgewinn zog auf gut fünf Milliarden Euro an. Damit bleibt Porsche der profitabelste deutsche Hersteller. Die Aktie verliert 2,8 Prozent.

Pro Sieben Sat1: Der Fernsehkonzern strich zum dritten Mal in drei Monaten seine Gewinnerwartungen zusammen. Die Aktie stürzt um 4,9 Prozent ab und zog die Titel des Rivalen RTL 3,5 Prozent mit nach unten.

Compugroup: Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter hat sich für das laufende Jahr pessimistischer gezeigt. Grund sei die Verschiebung von Projekten in das Jahr 2023. Die Aktie stürzt 11,7 Prozent ab.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.