Dax aktuell Dax macht Verluste wieder wett – Warum der Index trotz einer Zwei-Tages-Rally wenig erreicht hat

Der Freitag könnte als sechste negative Handelswoche in Folge in die Dax-Historie eingehen. Eine längere Verlustserie gab es zuletzt 1998.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach zwei positiven Handelstagen in Folge kann der Dax am Freitag seine zwischenzeitlichen Verluste wieder wettmachen. Der Leitindex notiert mittags 0,1 Prozent im Plus bei 12.851 Punkten. Zwischenzeitlich rutschte die Frankfurter Benchmark bis auf 12.766 Punkte ab.

Der heutige Handelstag hat Brisanz. Mit einem Minus von mindestens 30 Punkten zum Ende der Sitzung würde der Dax die sechste Handelswoche in Folge negativ abschließen.

Laut Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners gab es eine noch längere Verlustserie zuletzt im Jahr 1998 – also weder während der Finanzkrise 2008 noch beim Platzen der Technologieblase Anfang des Jahrtausends. Mehr muss man nicht über die aktuelle Marktphase wissen.

