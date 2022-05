Dax aktuell Dax macht Vortagesverluste wieder wett – Startet nun ein Ausbruchsversuch nach oben?

Die Unterseite scheint abgesichert. Für neue Kursgewinne braucht es positive wirtschaftliche oder charttechnische Signale – womöglich gibt es diese schon am Dienstag.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Das Auf und Ab rund um die Marke von 14.000 Punkten entwickelt sich am deutschen Aktienmarkt zur Gewohnheit. Im Frühhandel am Dienstag legt der Dax zu und steigt wieder über das besagte Niveau. Der Leitindex gewinnt in der ersten Handelsstunde 0,9 Prozent auf 14.095 Punkte.

Am Montag hatte das Frankfurter Barometer 0,45 Prozent verloren. Dabei lag das Handelsvolumen weit unter dem Durchschnitt der vorangegangenen Handelstage. Es genügten also wenige Akteure, um den Dax in der Verlustzone zu halten.

Aus einer anderen Perspektive formuliert: Investoren warten auf positive Nachrichten, eine Art Auslöser für neue Kursgewinne. Es brauche „dringend positive wirtschaftliche oder charttechnische Argumente, um Anlegerinnen und Anleger zurück in Aktien zu locken“, sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Noch sind Käufer absolute Mangelware.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen