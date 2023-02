Dax aktuell Dax markiert neues Jahreshoch – Inflationszahlen und Firmenbilanzen im Fokus

Düsseldorf Für den Dax geht es am Donnerstag wieder aufwärts: In den ersten Handelsminuten notiert er rund ein Prozent im Plus bei 15.560 Zählern – und damit über seinem bisherigen Jahreshoch von 15.520 Punkten. Bereits am Mittwoch schloss der Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 15.412 Punkten.

Am Donnerstag stehen zum einen die deutschen Verbraucherpreise im Fokus. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent angestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Morgen auf Basis einer vorläufigen Schätzung mitteilte. Damit hat die Inflation im Vergleich zum Dezember wieder leicht zugelegt, die Inflationsrate lag damals bei 8,6 Prozent.

Die deutschen Inflationszahlen haben in diesem Monat eine zusätzliche Brisanz: Weil sie wegen eines technischen Problems nicht am Dienstag in der vergangenen Woche veröffentlicht werden konnten, sind die Zahlen in den am Mittwoch veröffentlichten Inflationszahlen für den Euro-Raum enthalten. Die deutschen Daten eingerechnet könnte diese Rate nun höher als bisher ausfallen.

Für Bewegung könnten am Nachmittag auch neue Daten zum US-Arbeitsmarkt sorgen. Das US-Arbeitsmarktministerium gibt bekannt, wie viele Menschen zuletzt einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Von Bedeutung sind die Zahlen für die Märkte vor allem, weil sie als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik gelten: Je stabiler der Arbeitsmarkt ist, desto wahrscheinlicher sind Zinserhöhungen.

An der Wall Street griff am Mittwoch die Sorge vor weiter steigenden Zinsen um sich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 11.910 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 4117 Stellen ein.

Aus Asien kommen derweil positive Vorgaben: Anlegerinnen und Anleger hoffen offenbar auf eine Entspannung der Beziehung zwischen den USA und China. Der Shanghai-Composite-Index zog am Donnerstag um 1,1 Prozent an, der Hongkonger Hang Seng gewann 1,5 Prozent. An Japans Börsen sorgten dagegen die Verluste an der Wall Street für Zurückhaltung: Der Tokioter Leitindex Nikkei lag 0,1 Prozent schwächer bei 27.584 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index notierte 0,1 Prozent höher.

Firmenbilanzen im Blick

Anlegerinnen und Anleger in Deutschland blicken am Donnerstag zudem auf einige Firmenbilanzen. Bereits am Morgen legten der Lieferdienst Delivery Hero, der Düngemittel- und Salzhersteller K+S und der Saatguthersteller KWS ihre Zahlen vor (siehe unten). Bereits am Mittwochabend nach Börsenschluss öffneten Siemens und die Deutsche Börse ihre Bücher.

Siemens steigerte seinen Konzernumsatz im ersten Quartal um zehn Prozent auf knapp 18,1 Milliarden Euro, das Ergebnis der Industriegeschäfte legte um neun Prozent zu. Allerdings sag der Gewinn nach Steuern auf rund 1,6 Milliarden Euro, außerdem ging der Auftragseingang um sieben Prozent zurück.

Für das neue Geschäftsjahr erhöht Siemens nun seine Prognose: Der Dax-Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Umsatzwachstum von sieben bis zehn Prozent. Die Aktie gewann zu Handelsbeginn 6,7 Prozent.

Auch die Deutsche Börse konnte am Mittwochabend positive Zahlen vermelden. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn steig im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, teilte der Börsenbetreiber mit. Die Nettoerlöse legten ebenfalls um 24 Prozent zu, auf 4,33 Milliarden Euro. „Wir haben die Stärken unseres diversifizierten Geschäftsmodells voll ausgespielt“, erklärte Börsenchef Theodor Weimer.

Seinen Aktionären will die Deutsche Börse für das vergangene Jahr eine höhere Dividende von 3,60 Euro je Aktie zahlen. Die Aktie stieg am Morgen um 1,6 Prozent.

Blick auf Euro und Öl

Der Euro profitierte am Morgen auch von einer Kursschwäche des Dollar und stieg leicht an. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,0738 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0735 (Dienstag: 1,0700) Dollar festgesetzt.

Auch die Ölpreise zu, ihren starken Anstieg seit Beginn der Handelswoche setzen sie aber nicht fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85,23 US-Dollar und damit 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg ebenfalls leicht um zehn Cent auf 78,57 Dollar.

Blick auf die Charttechnik

Kurzfristig bietet auf der Unterseite der Bereich knapp über 15.220 Punkten Unterstützung. Mittelfristig sollten Anlegerinnen und Anleger den Bereich von 15.000 und 14.800 Punkten im Auge behalten: Dieser Bereich war in den vergangenen Jahren stets hart umkämpft und bot beispielsweise im Jahr 2021 neun Monate lang Unterstützung.

Blick auf die Einzelwerte:

Bayer: Am Mittwoch, kurz vor Handelsschluss, gab Bayer bekannt, dass Werner Baumann seinen Posten als Vorstandsvorsitzender aufgibt. Baumann war zuletzt zunehmend in die Kritik geraten. Die Papiere legten am Donnerstag weiter zu und liegen 3,6 Prozent.

Delivery Hero: Der Essenslieferdienst hat im Abschlussquartal 2022 schlechter abgeschnitten als erwartet. Der um Gutscheinkosten bereinigte Umsatz (Segmenteumsatz) stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen von Branchenexperten. Doch Konzernchef Niklas Östberg will Delivery Hero im laufenden Jahr operativ profitabel machen will. Der Manager peilt für das Gesamtjahr weiter eine operative Marge von 0,5 Prozent an, wobei sich die Profitabilität im zweiten Halbjahr mehr als verdoppeln dürfte. Die Delivery Hero-Aktie rutscht am Morgen um gut sechs Prozent ab.

K+S: Die Aktien von K+S im MDax legen um 1,3 Prozent zu. Die Analysten der Citigroup haben die Titel des Düngemittel- und Salzherstellers auf „Neutral“ von „Sell“ hochgestuft. Das Kursziel hoben sie auf 22 von 21 Euro an. Die Papiere waren am Mittwoch bei 21,59 Euro aus dem Handel gegangen.

KWS Saat: Der Saatguthersteller KWS hat nach guten Geschäften im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose erhöht. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 legten die Umsatzerlöse um 31 Prozent zu auf 563,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Turnusgemäß sei das operative Ergebnis (Ebitda) negativ mit einem Minus von 24,5 Millionen Euro nach minus 45,2 Millionen Euro im Vorjahr. KWS erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent. Die Papiere legen am Morgen um 3,3 Prozent zu.



