Dax aktuell Dax mit Berg- und Talfahrt – Anlageprofis stützen den Markt

Der Aktienmarkt trotzt weiter erstaunlich gut den steigenden Zinsen. Die Rendite einer zweijährigen Bundesanleihe notiert auf einem 14-Jahres-Hoch.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt fährt der Dax Achterbahn. Nach deutliche Gewinnen in den ersten Handelsstunden rutscht der Index nach neuen Daten zur US-Inflation über 200 Punkte ab, konnte aber diesen Abwärtstrend wieder umkehren. Derzeit notiert der Index 0,2 Prozent im Plus und wird bei 15.531 Punkten gehandelt.

Dabei war mit dem heutigen Tageshoch in Form von 15.634 Zählern der höchste Stand in diesem noch jungen Börsenjahr nur noch 25 Punkte entfernt. Es wäre aber eine Überraschung gewesen, wenn der Leitindex die Marke von 15.658 Punkten überwunden hätte.

Grund für den Rutsch ins Minus war der US-Erzeugerpreisindex, ein Inflationsindikator, der die Großhandelspreise abbildet. Der stieg im Januar um 0,7 Prozent und übertraf damit die Konsensprognose von Dow Jones, die von einem Anstieg um 0,4 Prozent ausging.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen