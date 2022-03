Dax aktuell Dax mit deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt – Bitcoin steigt über 47.000 Dollar

Der deutsche Leitindex profitiert von der Erholung der Chemie-Werte. Übergeordnet verharrt der Dax allerdings in seiner jüngsten Seitwärtsbewegung.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche: Am Montagvormittag notiert der Leitindex Dax 1,2 Prozent fester bei 14.4783 Punkten – angetrieben von den Chemiekonzernen BASF, Covestro und Bayer, deren Aktien zwischen rund zwei und mehr als drei Prozent zulegen.

Übergeordnet verharrt der Dax allerdings in seiner jüngsten Seitwärtsbewegung. Seit dem 16. März, also seit knapp zwei Wochen, bewegt sich das Frankfurter Börsenbarometer in einer Handelsspanne von rund 400 Punkten zwischen den Marken von 14.110 Punkten auf der Unterseite und 14.539 Zählern auf der Oberseite.

Zur Erinnerung: In den beiden vorherigen Handelswochen, also zum Start des Ukrainekriegs, lag die Handelsspanne bei mehr als 1600 Punkten. „Die Nachrichten sind im Moment nicht gut genug, um den Dax weiter nach oben zu tragen“, kommentiert Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter GQ Partners. „Sie sind aber auch nicht schlecht genug, um den Dax unter Druck zu bringen.“

