Dax aktuell Dax mit fulminantem Comeback – Gaspreis reagiert nur moderat auf den Lieferstopp

Der deutsche Leitindex dreht nach einem Verlust von 200 Punkten zum Handelsauftakt wieder ins Plus. Anleger honorieren offenbar die teils überraschend guten Unternehmenszahlen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Leitindex zeigt nach deutlichen Kursverlusten zum Handelsauftakt eine erstaunliche Gegenwehr. Nach einem anfänglichen Verlust von fast 200 Punkten notiert der Dax vormittags wieder 0,4 Prozent im Plus und wird bei 13.809 Punkten gehandelt. Der gestrige Schlussstand lag 1,2 Prozent tiefer bei 13.756 Zählern.

Dass der Dax nicht weiter abrutscht, hängt wie seit Wochenbeginn mit der Entwicklung an den US-Börsen zusammen. Die Terminkontrakte sind vormittags immer weiter angestiegen und signalisieren am heutigen Mittwoch eine freundliche Eröffnung der großen Indizes. Der Dow Jones 30 dürfte mittlerweile mit einem Plus von 1,1 Prozent in den Handel starten.

