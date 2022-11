Dax aktuell Dax mit fulminantem Kursprung – Profi-Shortseller stehen unter Druck

Der deutsche Leitindex durchbricht am Vormittag eine wichtige Punktemarke – die Herbstrally geht weiter. Dabei beflügelt vor allem eine positive Nachricht.

Düsseldorf Mit einem Kurssprung hat der deutsche Leitindex die Marke von 14.500 Punkten überwunden und notiert vormittags 0,9 Prozent im Plus bei 14.550 Zählern. Damit geht die Herbstrally weiter. Seit Ende September ist Dax um knapp 2700 Punkte nach oben geklettert, ein Plus von mehr als 22 Prozent. Das neue Verlaufshoch liegt bei 14.551 Zählern.

Das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank, das am gestrigen Mittwoch nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht wurde, erfüllte die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer. Alles deutet auf ein langsameres Zinstempo ab der nächsten Sitzung im Dezember hin, die Zinsanstiege zumindest in den USA könnten schon in sechs Monaten zu Ende gehen. Eine positive Nachricht sowohl für den Aktien- als auch für den Anleihemarkt.

