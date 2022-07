Dax aktuell Dax mit Verschnaufpause – Parität des Euro-Kurses zum Dollar rückt näher

Der Freitag könnte als sechste negative Handelswoche in Folge in die Dax-Historie eingehen. Eine längere Verlustserie gab es zuletzt 1998.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach zwei positiven Handelstagen in Folge legt der Dax am Freitag zunächst eine Verschnaufpause ein. Der Leitindex notiert in der ersten Handelsstunde unverändert bei 12.840 Punkten.

Der heutige Handelstag hat Brisanz. Mit einem von Minus von mindestens 30 Punkten zum Ende der Sitzung würde der Dax die sechste Handelswoche in Folge negativ abschließen.

Laut Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners gab es eine noch längere Verlustserie zuletzt im Jahr 1998 – also weder während der Finanzkrise 2008 noch beim Platzen der Technologieblase Anfang des Jahrtausends. Mehr muss man nicht über die aktuelle Marktphase wissen.

Die Entscheidung über die historische Dimension der aktuellen Dax-Entwicklung dürfte in den USA fallen. Dort werden um 14.30 Uhr neue US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Das Job-Wachstum dürfte sich im Juni deutlich verlangsamt haben. Nach 390.000 neu geschaffen Stellen zuvor liegen die Schätzungen nun bei einem Zuwachs von 268.000 Arbeitsplätzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen