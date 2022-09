Das Ergebnis der Wahl in Italien war erwartet worden und sorgt für keine großen Bewegungen am Aktienmarkt. Dennoch überwiegen aktuell die Risiken.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt pendelt zum Start in die neue Woche um den Handelsschluss vom Montag. Der Leitindex Dax liegt am Vormittag leicht im Plus bei rund 12.300 Punkten. Am Freitag hatte das Frankfurter Börsenbarometer knapp zwei Prozent niedriger geschlossen bei 12.284 Zählern und im Tagesverlauf mit 12.181 Punkten ein neues Jahrestief aufgestellt.

Damit ist der Dax auf den tiefsten Stand seit November 2020 zurückgefallen. Jörg Scherer, Technischer Analyst bei der HSBC, sieht aktuell ein abwärts gerichtetes trendbestätigendes Kursmuster: „Die nächste wichtige Unterstützung ergibt sich erst wieder in Form des Tiefs vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten.“ Damals löste der Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff eine Kursrally aus.

