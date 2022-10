Nach Stabilisierungsgewinnen zur Eröffnung notiert der Dax am Nachmittag im leichten Minus. Die Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht – und auf das Signal, das von ihm ausgeht.

Düsseldorf Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag ist die Zurückhaltung der Marktteilnehmer spürbar. Nachdem er am Vormittag mit einem leichten Plus gestartet hatte, liegt der deutsche Leitindex Dax am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus bei 12.514 Punkten.

Der Tageshöchststand betrug gegen 9.30 Uhr 12.643 Zähler, seitdem geht es bergab. Auch am Mittwoch hatte der Dax seine anfängliche Erholungsrally beendet und war 1,2 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen.

Während einer Erholungsphase Anfang der Woche hatte der Dax fast 800 Punkte zugelegt. „Um aus den positiven Tagen einen Aufwärtstrend zu machen, müsste der Dax die psychologisch so wichtige 13.000-Punkte-Marke zurückerobern. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg“, kommentiert Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen notiert mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 23.169 Zähler. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 verliert 0,5 Prozent.

