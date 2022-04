Dax aktuell Dax notiert leicht im Plus – Delivery Hero legt zeitweise mehr als sechs Prozent zu

Vor dem Wochenende entspannt sich der Ölmarkt leicht – und trägt zur Erholung der Kurse bei. Rohstoffe bleiben auch bei einem weiteren Termin wichtig.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex Dax notierte nach einer positiven Eröffnung eine Weile knapp ein halbes Prozent im Plus, gab aber dann wieder etwas nach. Der MDax für die mittelgroßen Werte zog etwas stärker an. Zur Erholung trug die Entspannung am Ölmarkt bei, der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent fiel auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Wochen. Im Fokus der Anleger bleibt aber der Krieg in der Ukraine. Die US-Börse startete ebenfalls leicht im Plus.

Wichtig waren am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, weil sie Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) zulassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Stundenlöhne im März um 5,6 Prozent höher, das ist der stärkste Anstieg seit Ausbruch der Coronapandemie, aber ein Zuwachs unterhalb der US-Inflationsrate von 7,9 Prozent.

