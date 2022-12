Dax aktuell Dax notiert unverändert – Worauf sich Anleger im restlichen Börsenjahr einstellen sollten

Das niedrige Handelsvolumen bietet Chance und Risiko zugleich. Für weitere Kursgewinne muss der Dax zunächst hartnäckige Widerstände hinter sich lassen.

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten ist am deutschen Aktienmarkt weiter das Maß aller Dinge. Trotz der schwachen Vorgaben der anderen Leitbörsen weltweit liegt der Dax in der ersten Handelsstunde am Freitag mit 13.926 unverändert gegenüber dem Vortagesniveau.

Dabei hatte einmal mehr die Sorge vor dem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken für deutliche Kursrückgänge an der Wall Street gesorgt, die den Dax am Donnerstag zum Handelsende 1,3 Prozent ins Minus drückten .

Auch die Leitindizes in Japan fielen zurück, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation im November erneut angezogen hat. So stark sind die Verbraucherpreise zuletzt 1981 gestiegen

Eigentlich sollten starke Konjunkturdaten die Aktienkurse beflügeln. Aktuell ist das Gegenteil der Fall: Anleger befürchten eine striktere Geldpolitik über einen längeren Zeitraum. Das wiederum erschwert die Einordnung von Kursbewegungen.

