Die US-Notenbank steht einmal mehr im Fokus der Investoren: Sie entscheidet in diesen Tagen, wie sie die hartnäckige Inflation weiter bekämpfen will.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt bricht seinen Erholungsversuch ab: Nach einem freundlichen Handelsstart gab Dieder Dax seine Gewinne schnell wieder ab und drehte am Vormittag ins Minus. Am Nachmittag liegt der Leitindex 0,9 Prozent tiefer bei 12.691 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 12.937 Zählern.

Nach anfänglichen Kursverlusten hatte am Montag kurz vor Handelsschluss eine Gegenbewegung beim deutschen Leitindex eingesetzt, er schloss schließlich 0,5 Prozent höher bei 12.803 Punkten. Nach Einschätzung von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, profitierte die Frankfurter Benchmark auch am Dienstag zunächst von den positiven Vorgaben der Wall Street: Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq beendeten den Handel am Montag leicht im Plus.

Einmal mehr liegt der Fokus der Investoren heute auf der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die an diesem Dienstag beginnt. Am Mittwoch werden die Währungshüter ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekannt geben.

