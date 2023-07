Schlechte Zahlen von Netflix und Tesla vom Vortag lasten auch am Freitag noch weltweit auf den Märkten. Der Dax startet mit negativer Tendenz.

Frankfurt Nachdem der Deutsche Aktienindex (Dax) am Donnerstag mit einem Plus von knapp 0,6 Prozent den Handel bei 16.204 Punkten beendet hatte, zeigte sich am Freitagmorgen eine eingetrübte Tendenz.

Eine halbe Stunde nach Börsenstart lag der Dax mehr als ein halbes Prozent im Minus bei 16.113 Punkten. Europaweit war das Bild gemischt, der breite Index Stoxx Europe 600 rutschte zunächst minimal in den roten Bereich.

Am Tag zuvor war der US-Aktienmarkt vor allem von schlechten Zahlen von Tesla und Netflix geprägt. Während es der Dow-Jones-Index, bei dem traditionelle Unternehmen die Hauptrolle spielen, noch in den grünen Bereich schaffte, lag der breite S&P 500 knapp 0,7 Prozent im Minus, und die Technologie-Börse Nasdaq ging mehr als zwei Prozent niedriger aus dem Handel.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen