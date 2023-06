Auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra bekräftigt die EZB ihren straffen Kurs zur Inflationsbekämpfung. Anleger halten sich am Vormittag mit Käufen zurück.

Düsseldorf Am ersten Tag der europäischen Notenbankkonferenz zeigen sich Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt zögerlich. Anderthalb Stunden nach Handelsstart notiert der Leitindex Dax am Dienstag fast unverändert zum Vortag bei 15.819 Punkten.

Das Frankfurter Börsenbarometer verharrt also in seiner Konsolidierungsphase, in die es Anfang Juni eingetreten ist. Am Montag war der Dax mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 15.813 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auch die alljährliche Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank, die heute im portugiesischen Sintra begann, liefert am Vormittag keine Handelsimpulse. In ihrer Eröffnungsrede hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch einmal das Ziel bekräftigt, die Inflation in der Euro-Zone so bald wie möglich auf das Zielniveau von zwei Prozent zu bringen und dort zu halten, „komme was wolle“.

