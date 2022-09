Die Teilnehmer des deutschen Aktienmarktes sind hochgradig nervös. Neue US-Konjunkturdaten trüben die Kauflaune. Der Dax pendelt um sein Schlussniveau von gestern.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag der nächste Erholungsversuch gescheitert. Nachdem der Dax am Morgen in der Spitze bei 12.414 Zählern notiert hatte, gab der deutsche Leitindex seine Gewinne anschließend jedoch wieder ab. Am Nachmittag notierte er um sein Schlussniveau vom Montag.

Belastet wurde die Stimmung durch die Meldung, dass die US-Industrie auch im August ein Auftragsminus verzeichnete. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen sanken um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Dies war allerdings ein geringerer Rückgang als von Experten mit minus 0,4 Prozent erwartet. „Insgesamt werden die Zahlen die Fed wohl nicht davon abhalten, die Zinsen weiter deutlich zu erhöhen“, sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg.

