 Dax aktuell: Dax pendelt um das Elf-Monatshoch über 15.000 Punkten

Der Preisdruck in den USA schwächt sich wie erwartet ab. Dennoch reagieren Investoren nervös. Strategen misstrauen dem bisherigen Börsenaufschwung – und warnen.

Wie entwickelt sich der deutsche Leitindex 2023? (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben für Nervosität an den Börsen gesorgt – sie schwankten stärker als zuvor. Unmittelbar nach den am Nachmittag veröffentlichten Daten fiel der Dax am Donnerstag auf sein Tagestief bei 14.935 Punkten, eine gute halbe Stunde später markierte er mit 15.095 Punkten wiederum sein Tageshoch.

Mit der schwächeren Eröffnung der US-Börsen fiel der Dax zunächst erneut leicht zurück, kletterte dann aber wieder auf zumindest 15.065 Punkte – das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent.

Die US-Inflation stieg im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent und entsprach damit exakt den Prognosen von Ökonomen. Damit verringerte sich der US-Inflationsanstieg das sechste Mal infolge. Die Börsen hatten die guten Daten schon früh vorweggenommen. Der Dax hatte bereits am Morgen die Marke von 15.000 Punkten geknackt.

