Dax aktuell Dax pendelt um sein Vortagesniveau – Anleiherendite fällt auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen

Nach dem EZB-Zinsentscheid agieren Anleger am deutschen Markt vorsichtig. Schwache Konjunkturdaten treiben sie in sichere Anlagen. Auf Firmenseite rückt Delivery Hero in den Fokus.

22.07.2022 Update: 22.07.2022 - 11:16 Uhr