Dax aktuell Dax profitiert von positiven Vorgaben – Die Bären können nun für ein neues Kursplus sorgen

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht in dieser Woche Bewegungsarmut. Der Dax liegt am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent im Plus bei 15.123 Punkten.

Der deutsche Leitindex profitiert davon, dass die wichtigsten Indizes in den USA ihre zwischenzeitlichen Verluste vor Handelsende noch aufgeholt haben. In Hongkong stieg der Hang Seng Index am ersten Tag nach dem Neujahrsfest auf den höchsten Stand seit Anfang April 2022. Der japanische Nikkei erreichte das höchste Niveau seit sieben Monaten.

Mit minimalistischen Mitteln ist es dem Dax in den vergangenen Tagen gelungen, sich oberhalb der Marke von 15.000 Punkten zu etablieren. Die Spanne zwischen dem höchsten (15.152) und tiefsten (14.970) Stand der Woche liegt bei lediglich 182 Punkten. Das ist sehr geringes Niveau über vier Handelstage. Auch das Handelsvolumen liegt entsprechend unter dem Schnitt der vergangenen Wochen.

