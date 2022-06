Dax aktuell Dax reagiert deutlich auf die angekündigte Zinserhöhung

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat seine kurzfristige Konsolidierung nach der vierwöchigen Rally am Donnerstag ausgeweitet. Der Dax ging 1,7 Prozent tiefer bei 14.199 Zählern aus dem Handel.

Noch am Montag dieser Woche hatte das Börsenbarometer mit 14.709 Punkten ein Zehn-Wochen-Hoch erreicht. Danach herrschte Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt, auch angesichts der heutigen EZB-Zinssitzung.

Die Vorabmeldung über die geplante Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte im Juli belastete den Aktienmarkt deutlich. Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von null. Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen. Wie erwartet stellt die EZB ihr Anleihen-Kaufprogramm zum Quartalsende ein.

Noch deutlicher wirkte sich der Beschluss am Anleihemarkt aus. Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners herrscht dort „Ausverkaufsstimmung“. Entsprechend rutschten die Kurse deutlich ab und die Renditen steigen.

So kletterte die Rendite für eine zehnjährige Bundesanleihe innerhalb weniger Minuten über acht Prozent auf einen Wert von über 1,47 Prozent. Für eine zweijährige Bundesanleihe, die besonders stark auf geldpolitische Maßnahmen reagiert, lag dieser Wert zwischenzeitlich bei 0,842 Prozent, ein Plus von mehr als 20 Prozent innerhalb weniger Minuten. Mittlerweile hat sich die Lage am Anleihemarkt auf einem hohen Niveau aber wieder beruhigt.

Der Grund: Die Notenbank hat ihre Inflationsprognosen deutlich angehoben. Und das nicht nur für das laufende Jahr. Auch für 2023 liegt die EZB-Prognose mit 3,5 Prozent jetzt deutlich über ihrem Ziel von zwei Prozent. Erst 2024 soll die Inflation wieder im Bereich des EZB-Ziels liegen.

Die angepassten Inflationserwartungen machen sowohl größere Zinsschritte als auch einen länger andauernden Erhöhungszyklus deutlich wahrscheinlicher, sagt Altmann: „Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben haben die wenigsten gerechnet“.



Investoren befürchten, dass mögliche Zinserhöhungen eine neue Eurokrise auslösen könnten. Gané-Fondsmanager Marcus Hüttinger hält das aber bis auf Weiteres für unwahrscheinlich.

Deswegen investiert Gané in kurzlaufende deutsche und spanische Staatsanleihen, die aufgrund der gestiegenen Renditen und der hohen Liquidität einen attraktivem Geldmarktersatz bieten. „Gleichwohl wissen wir um die Herausforderungen für die europäischen Staatshaushalte und halten uns deswegen von längeren Laufzeiten fern“, sagte Hüttinger.

Erfreuliche Nachrichten kamen von einer Umfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Privatanlegern und institutionellen Investoren. Denn nach Ansicht des Verhaltensökonomen Joachim Goldberg, der die Erhebung auswertet, hat sich eine Mehrheit der Profis angesichts der Kursgewinne von 1300 Punkten in den vergangenen vier Wochen auf eine Bärenmarktrally eingestellt, erwartet also bald wieder fallende Kurse.

„Die Bereitschaft, bei steigenden Dax-Niveaus auf der Short-Seite einzusteigen, ist zwar nicht überwältigend, aber dennoch unverkennbar“, meint der ehemalige Devisenhändler. Solch ein Verhalten ist aus zwei Gründen gut für den deutschen Aktienmarkt.

Zum einen sorgen steigende Shortspekulationen für ein Sicherheitsnetz. Denn Put-Optionen funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, muss die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden. Goldberg erwartet, dass die Profis ihre Gewinne im Bereich von 14.150 bis 14.250 Punkten einstreichen wollen – was dem Dax dort eine gewisse Stütze bietet.

Zum anderen liegt bei solch einem Verhalten das Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Sollte der deutsche Aktienmarkt aufgrund einer positiven Nachricht zulegen, müssten die Shorties diesen steigenden Kursen hinterlaufen und würden damit diese Rally befeuern.

Für so ein Szenario ist die Zahl der Pessimisten noch zu klein, doch mithilfe von ausländischem Kapital könnte das gelingen: „Gerade weil der Konsens bei vielen Kommentatoren und Strategen für den Dax immer noch ‚Bärenmarkt-Rally‘ lautet, sind etwaige Kursüberraschungen eher an der Oberseite zu erwarten“, erläutert Goldberg.

Blick auf die Einzelwerte

Gerresheimer: Die Aktie wird mit einem Dividendenabschlag von 1,25 Euro gehandelt. Der Schlusskurs vom Donnerstagabend lag bei 73,05 Euro.

Heidelberger Druck: Nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr sieht sich das Unternehmen trotz steigender Energie- und Rohstoffkosten auf Wachstumskurs. Die Aktie gab 4,7 Prozent nach. Seit April führt der gelernte Physiker Ludwin Monz den Konzern. Druckmaschinen sollen weiterhin ein Grundpfeiler des Geschäfts bleiben. Um sich breiter aufzustellen, war der SDax-Konzern ins Geschäft mit Lade-Wallboxen für Elektroautos eingestiegen.

Wacker Chemie: Ein negativer Analystenkommentar belastet das Papier. Die Aktien des Chemiekonzerns fielen um 6,3 Prozent. Die Experten von JP Morgan stuften die Titel auf „underweight“ von „neutral“ herunter.

Hochtief: Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt das Papier des Baukonzerns mit einem Kursminus von mehr als fünf Prozent. Das Unternehmen sammelt zur Finanzierung der Komplettübernahme der Tochter Cimic 406 Millionen Euro bei Investoren ein. Die Papiere waren den Angaben zufolge zu je 57,50 Euro platziert worden. Es sei kein gutes Zeichen, dass 85 Prozent der Titel an den Hochtief-Großaktionär ACS gegangen seien, monierte ein Börsianer.

