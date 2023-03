Dax aktuell Dax rettet kleines Plus ins Ziel – Zinsmärkte ermöglichen Fortsetzung der Aktienrally

Größere Gewinne aus dem Mittagsgeschäft kann der deutsche Leitindex nicht halten. Nach Börsenschluss steht der Zinsentscheid der Fed im Fokus.

Düsseldorf Der Dax hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed behauptet. Zum Handelsschluss lag der deutsche Leitindex 0,1 Prozent über dem Vortagesstand bei 15.216 Punkten.

Der Dax konnte größere Gewinne aus dem Mittagsgeschäft nicht halten und bröckelte im späten Handel im Gleichklang mit dem Dow-Jones-Index ab. Von der US-Notenbank erwarten Volkswirte nach den jüngsten Banken-Turbulenzen eher eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Am gestrigen Dienstag hatte es noch ein Plus von 1,8 Prozent und einen Endstand von 15.195 Zählern gegeben. Damit ist der Dax seit dem Tagestief am Montag mit 14.458 Punkten zunächst um fünf Prozent nach oben geklettert.

Die Chancen am heutigen Mittwoch auf ähnliche Kursgewinne wie am Vortag waren angesichts der bevorstehenden US-Zinsentscheidung eher gering. Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners „ist es gut möglich, dass die ersten bald anfangen, einen Teil ihres Einsatzes vom Tisch zu nehmen“.