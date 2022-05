Dax aktuell Dax ringt mit Schlüsselmarke – Nordex-Aktie bricht um mehr als 16 Prozent ein

Die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten bleibt umkämpft. Für die fundamentale Stabilität des gesamten Aktienmarkts gibt es aber gute Zeichen.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist das Ringen des Leitindexes Dax mit der Marke von 14.000 Punkten noch immer nicht entschieden. Am Mittwochvormittag liegt das Frankfurter Börsenbarometer 0,3 Prozent im Plus bei 13.961 Punkten, nachdem es zum Start auf bis zu 14.033 Zähler gestiegen war. Am Dienstag hatte der Dax 1,8 Prozent im Minus geschlossen bei 13.920 Punkten.

„Am deutschen Aktienmarkt breitet sich frühsommerliche Lethargie aus“, kommentiert Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Anleger hätten sich damit arrangiert, dass es kein schnelles Kriegsende in der Ukraine geben werde. Gleichzeitig hätten sie sich auf eine höhere Inflation für eine längere Zeit sowie auf schnellere Zinserhöhungen eingestellt.

Die Belastungen sind also eingepreist, es fehlt aber ein Katalysator für einen nachhaltigen Sprung nach oben. Im Ergebnis bewegt sich der Dax seit eineinhalb Wochen seitwärts.