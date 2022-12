Dax aktuell Dax rutscht ab – Anleger glauben dem US-Notenbankchef nicht

US-Notenbankchef Jerome Powell hat den Markt enttäuscht. Doch die Profianleger ignorieren die Zinsprognosen der Währungshüter.

Düsseldorf Nach der Zinsentscheidung in den USA verliert der Dax vormittags 0,9 Prozent und kommt auf 14.334 Punkte. Damit bleibt der Leitindex aber in seiner vierwöchigen Handelsspanne, die zwischen 14.584 Punkten auf der Ober- und 14.150 Zählern auf der Unterseite liegt. Der Ausbruchsversuch am vergangenen Dienstag aufgrund rückläufiger US-Inflationszahlen ist gescheitert.

Es ist eine schwierige Situation am Markt angesichts der Nachrichten-Flut mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken und dem großen Verfallstag am Freitag, Hexensabbat genannt.

Zudem sind es nur noch elf Handelstage bis zum Jahresende, ein vor allem für professionelle Vermögenverwalter wichtiger Termin. In den letzten Handelstagen eines Jahres kommt es meist zu einem sogenannten „Window Dressing“. Darunter verstehen Börsianer Käufe und Verkäufe von Aktien, die bis dato besonders gut beziehungsweise schlecht gelaufen sind, um in der Jahresendabrechnung möglichst gut dazustehen.

Anleger sind für Konsolidierung gewappnet

