Dax aktuell Dax rutscht deutlich ab – Experte: Alle Papiere mit Zinsrisiken fliegen aus den Depots

Die Rede von US-Notenbanker Powell belastet die Märkte. Doch die Anlegerstimmung verheißt ein eher schnelles Ende dieser deutlichen Kursverluste.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach den hohen Energiekosten und den anhaltenden Lieferkettenprobleme steht am heutigen Freitag ein drittes Problem im Vordergrund. Wird die US-Notenbank mit ihrem zunehmend aggressiven Straffungskurs die Wirtschaft abwürgen? Diese drei Punkte belasten die Unternehmensgewinne deutlich.

Da auch am Anleihemarkt die Kurse abrutschen, die sich gegensätzlich zu den Renditen entwickeln, steht für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners fest: „Alles, was in irgendeiner Weise Zinsrisiko hat, fliegt aus den Depots“.

Entsprechend rutscht der Dax am heutigen Freitag um ein Prozent auf 14.362 Punkten ab, ein Verlust von 140 Zählern. Außerbörslich wurde das Börsenbarometer schon bei 14.299 Zählern gehandelt. Noch am gestrigen Donnerstag ging der Leitindex bei 14.502 Punkten und damit knapp ein Prozent im Plus aus dem Handel.

