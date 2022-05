Dax aktuell Dax rutscht deutlich ab – Schnäppchenjäger beenden Ausverkauf schnell

Das Minus am deutschen Aktienmarkt zeigt: Erholungsphasen beim Dax halten nicht lange an. Es fehlen offenbar langfristige Überzeugungskäufe.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Schwacher Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt: Nach einen halbwegs stabilen Auftakt rutscht der Dax vormittags weiter ab und notiert mittlerweile bei 13.924 Punkten, ein Minus von 1,2 Prozent. Interessant dabei: Gegen 10 Uhr gab es einen kurzzeitigen Ausverkauf. Der Dax rutschte bis auf 13.778 Punkte ab, doch ebenso schnell traten wieder Schnäppchenjäger in Aktien und hievten den Dax wieder in Richtung 14.000 Punkte zurück.

Noch am vergangenen Freitag blieb das Börsenbarometer den gesamten Handelstag über dieser psychologisch wichtigen Marke und beendete mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 14.097 Punkten die vergangene Woche.

Mit dem heutigen Kursrutsch reagiert die deutsche Börse auf den späten Ausverkauf in den USA. Nach Handelsschluss hierzulande beschleunigte der Dow Jones seine Talfahrt. Letztlich stand ein Rückgang von 2,77 Prozent zu Buche.

Neubewertung der US-Techaktien offenbar noch nicht abgeschlossen

