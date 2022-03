Dax aktuell Dax rutscht deutlich ins Minus – Anleger agieren nur mit großer Vorsicht

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex Dax ist zur Wochenmitte mit leichten Kursgewinnen gestartet, im weiteren Verlauf rutschten die Kurse dann aber ab. Belastend wirkten sich Gewinnmitnahmen und schlechtere Konjunkturaussichten angesichts des Ukrainekriegs aus. Am Nachmittag notierte der Dax bei 14.287 Punkten – ein Minus von 1,3 ein Prozent. Auch der Euro Stoxx 50 verlor gut ein Prozent.

Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt, weil etwa ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bereits in den Kursen eingebaut sei, meinte ein Analyst. Noch am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ein gutes Prozent hinzugewonnen. In den USA hatten die Aktien ebenfalls zugelegt. Vor allem Technologiewerte waren gefragt, der Nasdaq-Index stieg um rund zwei Prozent. Die Aussicht auf einen möglicherweise steiler als bislang erwarteten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank trieb auch die Finanzwerte an.

Die neue Devise der Anleger lautet generell, dass Aktien momentan die beste Versicherung sind gegen die Inflation, die in Europa und den USA deutlich anzieht. Bei den volkswirtschaftlichen Daten schauten die Anleger heute auf die Ifo-Konjunkturprognose.

„Wir erwarten in diesem Jahr nur noch zwischen 2,2 und 3,1 Prozent Wachstum“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zur neuen Prognose der Münchener Ökonomen und Regierungsberater. Bisher hatten sie noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent gerechnet. Die Inflation dürfte schneller steigen als gedacht. Das Institut rechnet mit 5,1 bis 6,1 Prozent für 2022 statt der im Dezember noch erwarteten 3,3 Prozent.

Die Analysten der National-Bank verweisen auf die unterschiedlichen Kriegsfolgen für die Aktienmärkte in den USA und in Europa. In den USA laufe die Konjunktur hervorragend, es bestehe keine Abhängigkeit von russischem Öl und Gas, und viele Unternehmen seien deutlich stärker inlandszentriert als in Europa.

Auf dem alten Kontinent seien die Unsicherheiten signifikant größer. Fragen seien beispielsweise: Wie wirken sich die hohen Energiepreise auf das Konsumentenverhalten und auf die Unternehmen aus? Wie kann das Abhängigkeitsverhältnis zu Russland hinsichtlich des Energiebezugs möglichst schnell reduziert beziehungsweise beendet werden? Wie ist es um die Stabilität von Lieferketten bestellt? Wie stark sind die Rückkoppelungseffekte westlicher Sanktionen auf die Gesamtwirtschaft und den Unternehmenssektor?

Diversifikation gefragt

Die europäischen Aktienmärkte seien folglich angesichts der Vielzahl an Unwägbarkeiten in einer deutlich schlechteren Situation als ihre US-amerikanischen Pendants. Die oftmals beschriebene hohe Bedeutung der internationalen Diversifikation in der Aktienanlage zeige aktuell ihre Gültigkeit.

Einen weiteren Ausbau der Aktienpositionen am US-Markt halten die Experten der National-Bank in der momentanen Lage für sinnvoll. Ein Unsicherheitsfaktor sei jedoch zunächst gelöst. Mit der Einleitung des US-Zinserhöhungszyklus und des Aufzeigens des weiteren Zinspfades habe die US-Notenbank Fed wenigstens zinsseitig für eine gewisse Beruhigung gesorgt.

Für die Experten der BLI Banque de Luxembourg Investments wird die Aktienauswahl immer wichtiger. So müsse man unterscheiden zwischen Unternehmen, die steigende Produktionskosten durch höhere Verkaufspreise an ihre Kunden weitergeben können, und Unternehmen, die diesen Anstieg durch eine Verringerung ihrer Gewinnspanne auffangen müssen. In einem Umfeld steigender Zinssätze sollten zudem Unternehmen mit hoher Verschuldung gemieden werden.

Anleihenotierungen bleiben tendenziell unter Druck

Die Aussichten für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sind aktuell eher schwach. Die Aussagen von Fed-Notenbankern, man könne die Leitzinsen in den USA auch deutlicher anheben, dürften die Kurse weiter unter Druck bringen. Am Mittwoch gab es aber zunächst eine Stabilisierung, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 0,464 Prozent.

Wenn die Kurse fallen, steigen die Renditen. Die Rendite für die zehnjährige US-Staatsanleihe ist zuletzt spürbar auf rund 2,4 Prozent geklettert. Der weltweite Bloomberg Global Aggregate Index ist seit Januar 2021 um elf Prozent gefallen. Der Rückgang ist damit sogar stärker als während der Finanzkrise 2008. Damals betrug das Minus 10,8 Prozent.

Ölpreise stabilisiert

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete etwa 119 Dollar pro Barrel (159 Liter) - ein Plus von rund drei Prozent. Die Preisschwankungen bleiben angesichts des Ukrainekriegs hoch, die Verunsicherung ist weiter groß.

Viele Länder haben Russland, das einer der größten Erdölförderer der Welt ist, mit Sanktionen belegt, die Argumente für ein Ölembargo werden vor dem Hintergrund neuer Angriffe gegen die Zivilbevölkerung lauter vorgebracht. Dies würde voraussichtlich zu weiteren Preissteigerungen führen. Auch die Aktien von Ölkonzernen zogen an.

Einzelwerte im Fokus

Auto1: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist im abgelaufenen Jahr rasant gewachsen. Die Erlöse kletterten um 69 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro, wie das in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auto1 profitierte von der gestiegenen Zahl der verkauften Autos, die 2021 mit 596.731 Wagen um 31 Prozent zulegte.

Das Autohero-Geschäft – der Verkauf von Autos an Privatkunden – stieg dabei überproportional stark. Für das laufende Jahr ist Auto1 deutlich zurückhaltender – auch wegen der Auswirkungen des Ukrainekriegs auf das Konsumklima in Osteuropa. Die Auto1-Aktie, die nach dem Börsengang den Anlegern wenig Freude bereitete, hatte am Dienstag rund drei Prozent zulegen können.

Am Mittwoch brach die Aktie hingegen um rund 15 Prozent ein. Angesichts der hohen Benzinpreise wackele das Geschäftsmodell, hieß es unter Händlern.

Deutsche Euroshop: Der auf Shoppingcenter spezialisierte Immobilieninvestor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und operativen Gewinn gemacht, beim Nettoergebnis aber wieder die Gewinnzone erreicht. Bei einem Umsatzrückgang um 5,5 Prozent auf 211,8 Millionen Euro sei der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 5,4 Prozent auf 152,5 Millionen Euro gesunken.

Vor allem dank deutlich geringerer Bewertungsverluste fiel unter dem Strich ein Jahresüberschuss von 59,9 Millionen Euro an, nach einem Konzernverlust von 251,7 Millionen Euro im Vorjahr. Die Aktie gab am Mittwoch im Handelsverlauf fast drei Prozent nach.

Indus Holding: Nach Zuwächsen im vergangenen Jahr will der Beteiligungskonzern weiter zulegen. Wegen der Unwägbarkeiten des Krieges in der Ukraine stellte Vorstandschef Johannes Schmidt seine Prognose allerdings unter Vorbehalt. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind Stand heute noch nicht absehbar“, sagte er. Daher seien mögliche negative Effekte nicht berücksichtigt. Die Aktie gab bis zum Nachmittag knapp zwei Prozent nach.

