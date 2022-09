Dax aktuell Dax rutscht erneut deutlich ab – und die Investoren setzen auf weitere Verluste

Die Erwartungen stark steigender Zinsen haben den Aktienmarkt weiter fest im Griff. Im schwachen Börsenmonat September rückt das Jahrestief in den Fokus.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt fällt zu Beginn des Börsenmonats September weiter zurück. Am Donnerstag baut der Dax am Vormittag seine Verluste weiter aus und liegt 1,7 Prozent tiefer bei 12.615 Punkten. Am Vortag hatte er bei 12.835 Zählern geschlossen.

Seit dem Ende der mehrwöchigen Erholungsrally ist das Frankfurter Börsenbarometer folglich etwa 1300 Punkte gefallen. Diese Bewegung hatte den Dax bis Mitte August ebenfalls sehr dynamisch um fast 1500 Punkte angetrieben. Der höchste Stand in dieser Phase datiert vom 17. August mit 13.948 Zählern.

Da es in der Folge sehr schnell sehr stark nach unten ging, sind zwischenzeitliche Gegenbewegungen wahrscheinlich. Doch das Gesamtbild bleibt stark eingetrübt. Jochen Stanzl von CMC Markets sagt: „Die Stimmung am Aktienmarkt ist ein weiteres Mal in diesem insgesamt trüben Börsenjahr auf einem Tiefpunkt angekommen.“ Und die jüngsten Inflationsdaten haben die Zinsängste an den Märkten auf breiter Basis weiter verstärkt.

