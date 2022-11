Dax aktuell Dax rutscht fast 150 Punkte ab und scheitert an der 14.400-Punkte-Marke

Die in Polen eingeschlagene Rakete hat nur kurzzeitig nach Börsenschluss für einen Kursrutsch gesorgt. Doch der Markt ist derzeit nervös.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es abwärts. Der Dax schließt ein Prozent im Minus bei 14.234 Punkten, ein Minus von fast 150 Zählern. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 0,46 Prozent im Plus bei 14.378 Punkten geschlossen.

Die in Polen eingeschlagene Rakete russischer Bauart hat aber keinerlei Auswirkungen auf den regulären Handel am Aktienmarkt, weil es sich nach jetzigem Informationsstand wohl um eine in der Ukraine abgefeuerte Abwehrrakete handelt und damit keine Eskalation des Kriegs droht.

Erste Meldungen von Dienstagabend über den Raketenbeschuss hatten den Dax nachbörslich allerdings um rund 250 Punkte auf 14.125 Zählern abrutschen lassen. Der Index konnte sich anschließend schnell wieder erholen. Die nervöse Reaktion des Leitindizes rief bei einigen Anlegern in Erinnerung, welch politische und wirtschaftliche Risiken der Krieg weiterhin mit sich bringt.