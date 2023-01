Dax aktuell Dax rutscht mehr als 200 Punkte ab – Heimische Profis hoffen auf noch höheres Minus

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am Aktienmarkt nicht überraschen. Welche Marken dabei wichtig sind.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts. Der Leitindex Dax gibt am Mittag 1,3 Prozent nach und wird bei 14.977 Punkten gehandelt, ein Minus von über 200 Zählern.

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt nicht überraschen. Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners hält es für „rational, jetzt Gewinne einzustreichen“. Solange die neu eroberte und psychologisch jetzt besonders wichtige 15.000-Punkte-Marke halte, „geht in einer Konsolidierung auch nichts kaputt“.

Schwerer dürfte laut Charttechnik ein nachhaltiger Bruch der Marke von 14.800 Zählern wiegen. Sollte dieser Bereich nachhaltig unterschritten werden, steigt das Risiko einer lang anhaltenden Konsolidierung oder gar einer Korrektur, einem Rückgang von mehr als zehn Prozent. Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei HSBC Deutschland, empfiehlt Anlegerinnen und Anlegern, den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des Tiefs von Anfang Oktober bei 14.819 Punkten nachzuziehen.

