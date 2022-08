Dax aktuell Dax rutscht mehr als 300 Punkte ab – Ausverkauf ist laut Anlegerstimmung aber unwahrscheinlich

Börsianer freuen sich über den Chefwechsel bei Fresenius. Beide Papiere des Gesundheitskonzerns führen mit Abstand die Dax-Gewinnerliste an.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Konsolidierung weiter. Der Dax notiert nachmittags 2,5 Prozent im Minus und wird bei 13.208 Zählern gehandelt, ein Verlust von rund 340 Punkten. Bereits in der vergangenen Woche büßte der Leitindex 1,8 Prozent ein. Am Freitag ging es 1,1 Prozent abwärts auf 13.544 Punkte.

Mehr als 1500 Punkte hat der deutsche Leitindex seit Anfang Juli zwischenzeitlich zugelegt. Folglich darf die laufende Konsolidierung keine Überraschung sein, allerdings sind die Verluste am heutigen Handelstag sehr deutlich.

Auf der Oberseite gilt: Offenbar ist derzeit die Marke von 14.000 Punkten den Anlegern noch zu hoch. Denn der höchste Punkt dieser Rally liegt bei 13.947 Zählern. Für einen Aufwärtsimpuls muss es schon positive Nachrichten geben, die den Dax weiter beflügeln.

