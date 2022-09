Die Ampel-Regierung will das Energie-Entlastungspaket durch Abschöpfen von Zufallsgewinnen finanzieren. Die Aktionäre von Eon und RWE reagieren mit Verkäufen. Auch der Euro fällt.

Sollte der Dax es nicht schaffen, wieder schnell die Marke von 13.000 Punkten zu überwinden, droht ein Rutsch Richtung Jahrestief. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

Düsseldorf Der deutsche Leitindex startet turbulent in die neue Handelswoche. Der Dax rutscht nachmittags 2,6 Prozent ab und notiert bei 12.715 Punkten, also rund 330 Zähler tiefer als noch am Freitag. Das ist der größte Tagesverlust seit Anfang März. Vorbörslich waren sogar Kurse bei 12.604 Zählern zu sehen. Da am heutigen Montag die US-Börsen geschlossen haben, dürfte sich an dieser Abwärtstendenz am heutigen Montag wenig ändern.

Die Börsianer reagieren damit auf die nachbörsliche Meldung vom Freitag, wonach der russische Konzern Gazprom bis auf Weiteres kein Erdgas mehr über die Nord-Stream-Pipeline nach Deutschland liefern will. Dieser Schritt erhöht den Druck auf Europa, Energieengpässe in diesem Winter zu vermeiden.

