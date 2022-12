Dax aktuell Dax rutscht nach EZB-Zinsentscheid weiter ab und fällt unter 14.000 Punkte

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt weitet seine Verluste nach den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Der Dax liegt am Nachmittag mehr als 450 Punkte tiefer an der Marke von 14.000 Punkten. Zwischendurch fiel der Leitindex unter das runde Niveau. Der europäische Auswahlindex Euro Stoxx 50 machte den größten Kursrutsch seit neun Monaten,

Die Zinserhöhung um 50 Basispunkte war erwartet worden. Doch es gibt zwei schlechte Nachrichten, was Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners zu der Bemerkung veranlasst: „Bis heute herrschte an den Börsen vorweihnachtliche Ruhe. Die EZB hat dieser Ruhe jetzt ein jähes Ende gesetzt.“

Zum einen wird die EZB die Rückzahlungsbeträge aus fälligen Anleihen nicht vollständig reinvestieren, sondern entzieht dem Markt ab März 2023 Liquidität. Zunächst werden das 15 Milliarden pro Monat sein.

Doch die Emissionsvolumina werden aufgrund von Energiepreis-Hilfsprogrammen im kommenden Jahr hoch sein, die EZB steht dann aber nicht mehr als Käufer parat. Beispielsweise wird Deutschland im kommenden Jahr ein Rekordvolumen von 539 Milliarden Euro am Anleihenmarkt aufnehmen.

Am Anleihemarkt sind die Renditen nach dieser EZB-Entscheidung deutlich nach oben geklettert. Der Wert für eine zehnjährige Bundesanleihe liegt bei 2,08 Prozent nach zuvor 1,94 Prozent. Die Rendite einer zweijährigen Bundesanlehe machte sofort einen Satz von 2,16 auf 2,40 Prozent

Eine weitere schlechte Nachricht kommt von den aktualisierten EZB-Prognosen zu Wirtschaftswachstum und Inflation. Die EZB verschiebt die wirtschaftliche Erholung weiter in die Zukunft. Für 2023 rechnen die Währungshüter nur noch mit einem Mini-Wachstum von 0,5 Prozent.

Gleichzeitig erhöhen die Notenbanker ihre Inflationsprognosen für 2023 und 2024. „Damit wird das so gefürchtete Stagflationsszenario ein gutes Stück wahrscheinlicher“, meint Altmann.

Damit ist Leitindex unter seine vierwöchige Handelsspanne gerutscht, die zwischen 14.584 Punkten auf der Ober- und 14.150 Zählern auf der Unterseite lag. Der Ausbruchsversuch am vergangenen Dienstag aufgrund rückläufiger US-Inflationszahlen war ohnehin gescheitert. Nun gilt der Bereich knapp unter der Marke von 14.000 Zählern als nächste Unterstützung. Bei 13.948 Punktren liegt beispielsweise der Hochpunkte aus dem Börsenmonat August.

Es ist eine schwierige Situation am Markt angesichts der Nachrichtenflut mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken – am Vormittag hatten bereits die Schweizer Nationalbank den Leitzins verdoppelt und die Bank of England den Zinssatz ebenfalls angehoben – und dem großen Verfallstag am Freitag, Hexensabbat genannt.

„Window Dressing“ wahrscheinlich

Zudem sind es nur noch elf Handelstage bis zum Jahresende, ein vor allem für professionelle Vermögenverwalter wichtiger Termin. In den letzten Handelstagen eines Jahres kommt es meist zu einem sogenannten „Window Dressing“.

Darunter verstehen Börsianer Käufe und Verkäufe von Aktien, die bis dato besonders gut beziehungsweise schlecht gelaufen sind, um in der Jahresendabrechnung möglichst gut dazustehen.

Die Sentimentumfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Privatanlegern und Profis zeigt keine größeren Schieflagen an, die einen deutlichen Kursrutsch signalisieren.

Anleger sind für Konsolidierung gewappnet

Verhaltensökonom Joachim Goldberg sieht die heimischen Investoren für eine Konsolidierung gewappnet, jedoch nicht für größere Gewinne. Zudem kämen Käufe internationaler Investoren hinzu, die ihre extreme Untergewichtung in europäischen Aktien langsam aufgeben würden.

„Sollte sich diese Untergewichtung in den kommenden Wochen weiter reduzieren, würde dies den positiven Trend verstärken“, erläutert der Sentimentexperte. „Für den Dax sieht es weiterhin ordentlich aus.“

Der gestrige Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve mit einer erwarteten Zinserhöhung um 50 Basispunkte war alles andere als ein „Knotenlöser“. Dabei hatte sich der US-Notenbankchef Jerome Powell viel Mühe gegeben, den Markt zu enttäuschen.

Noch im September hatten die Währungshüter für Ende 2023 in der Mehrheit einen Leitzins zwischen 4,25 Prozent und fünf Prozent erwartet. Am gestrigen Mittwoch präsentierten sie weit höhere Prognosen: Fast alle lagen über fünf Prozent, teilweise über 5,5 Prozent.

Markt glaubt der US-Notenbank nicht

Doch all die Worte und „Dots“, wie die Zinsprognosen der US-Notenbanker genannt werden, halfen nicht. Der Markt glaubt Powell und seinen Kollegen im Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee, FOMC) nicht.

Die Finanzmarktprofis glauben nicht, dass der Fed-Leitzins Ende 2023 tatsächlich so hoch liegen wird. Laut dem Fed-Watch-Tool der Chicagoer Terminbörse CME erwartet weiterhin eine deutliche Mehrheit der Profis einen maximalen Zins von lediglich fünf Prozent und Zinssenkungen zum Jahresende. Auch die Terminkontrakte auf den US-Leitzins, die sogenannten Fed Fund Futures, erwarteten nach dem Ende der Pressekonferenz weiterhin ein Leitzins-Niveau von 4,35 Prozent – trotz der deutlich höheren Prognosen.

Auch für den erfahrenen Commerzbank-Analysten Ulrich Leuchtmann steht fest: „Selten habe ich gesehen, dass der Markt die Message eines Fed-Chairman so ostentativ ignoriert.“

Leuchtmann sieht auch Vergleiche mit der großen Rezession im Jahr 2008, dem Jahr der Finanzkrise. „Damals hat das FOMC ewig lange völlig unrealistische Bruttoinlandsprodukt-Pfade und Zinspfade prognostiziert – entgegen allen ökonomischen Theorien“, erinnert er sich.

Und auch diesmal herrsche eine Diskrepanz bei der Prognose. Während laut den Markterwartungen für Ende 2023 die Inflationsrate der Verbraucherpreise bei 2,5 Prozent liegen soll, schätzen die US-Währungshüter die Rate auf 3,7 Prozent. „Wieder unterscheiden sich also die ökonomischen Prognosen von Markt und FOMC erheblich und folglich auch ihr Zins-Ausblick“, erläutert der Devisenexperte der Commerzbank.

Anleger sollten in den kommenden Monaten auf die Inflationsentwicklung achten. Die dürfte entscheiden, wer recht behält: der Markt oder Powell? Sollte die US-Notenbank recht behalten, wäre das negativ für die Marktentwicklung, im anderen Falle wäre das bereits in den Kursen eingepreist.

Blick auf Einzelwerte

Technologiewerte: Auf den Verliererlisten stehen Aktien, für die steigende Zinsen als Problem angesehen werden. Dazu zählen bestimmte Aktien aus der Technologiebranche, allen voran die deutschen Online-Werte. Delivery Hero zum Beispiel verloren im MDax 3,5 Prozent an Wert. Aus dem SDax sackten die Titel von Auto1 noch stärker um 8,3 Prozent ab. Die Bank of America gab ihre bisherige Kaufempfehlung für den Online-Autohändler auf.

Ceconomy: Die Elektronikhandelsholding will im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 eine deutliche Verbesserung des Gewinns und eine leichte Steigerung des Umsatzes erreichen. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Die Aktie rutschte aber knapp zehn Prozent ab.

Aussagen zur Zukunft gab es auch von der früheren Ceconomy-Mutter Metro. Hier fiel der Kurs marktähnlich um etwas mehr als ein Prozent, obwohl der Handelskonzern im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren will und die mittelfristige Umsatzprognose erhöhte.

Munic Re: Leicht besser als der Markt schlagen sich die Aktien des Rückversicherers, die nur 2,6 Prozent im Minus liegen. Wie der weltgrößte Rückversicherer überraschend am Mittwochabend mitteilte, peilt er für das kommende Jahr einen Konzerngewinn von rund vier Milliarden Euro an. Anleger taten sich bei der Einordnung schwer, denn die Kennzahl basiert auf einem neuen Rechnungslegungsstandard und ist daher nicht mit bisherigen Vorjahreszahlen vergleichbar.

H&M: Der schwedische Modekonzern, die weltweite Nummer zwei hinter der Zara-Mutter Inditex, ist im Herbst etwas stärker gewachsen als erwartet. Der Aktienkurs liegt aber am deutschen Markt über fünf Prozent im Minus.

Die Aktivitäten in Russland und Weißrussland des Konzerns sind im Laufe des Quartals aufgelöst, die verbliebenen Lagerbestände verkauft und die letzten Geschäfte am 30. November geschlossen worden. Zudem sind in China wegen der Corona-Lockdowns in den vergangenen Monaten 25 bis 50 Geschäfte vorübergehend geschlossen worden. H&M konnte zuletzt mit dem größeren Wettbewerber Inditex nicht mithalten und setzte als erster großer europäischer Einzelhändler den Rotstift beim Personal an. So sollen zwei Milliarden Kronen pro Jahr eingespart werden.

