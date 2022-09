Dax aktuell Dax rutscht nach US-Inflationsdaten ab und schließt fast 400 Punkte schwächer

Die nur leicht abgeschwächte Inflationsrate in den USA dämpft die Euphorie bei Anlegern. Der deutsche Leitindex sackt am Nachmittag deutlich ab.

Der Dax rutscht ab. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

Düsseldorf Die Wende kam am frühen Nachmittag: Im Anschluss an einen erfolgreichen Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ist der Dax deutlich abgerutscht. Anlass waren die neuen US-Inflationsdaten, die den deutschen Leitindex um fast 400 Punkte abstürzen ließen.

Zum Handelsende lag der Dax 1,6 Prozent tiefer bei 13.189 Zählern und damit in unmittelbarer Nähe des Tagestiefs. Kurz vor den Inflationsdaten lag das Börsenbarometer noch bei 13.564 Zählern, was einem Plus von 1,1 Prozent entsprach.

Die Inflation in den USA ging im August aufgrund der Abkühlung der Benzinpreise auf 8,3 Prozent zurück, verfehlte aber die Erwartungen von 8,1 Prozent. Laut Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners stimmt zumindest die Richtung. „Die Inflationsrate geht zurück – nur eben langsamer als erhofft“, meint er.