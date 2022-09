Dax aktuell Dax rutscht nach US-Inflationsdaten über 300 Punkte ab

Düsseldorf Nach einem erfolgreichen Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ist der Dax in der Folge deutlich abgerutscht. Anlass waren die neuen US-Inflationsdaten, die den Leitindex um mehr als 300 Punkte abstürzen ließen.

Derzeit notiert der deutsche Leitindex bei 13.234 Punkten, ein Minus von 1,3 Prozent. Kurz vor den Inflationsdaten lag der Index noch bei 13.564 Zählern, was einem Plus von 1,1 Prozent entsprach.

Die Inflation in den USA ging im August aufgrund der Abkühlung der Benzinpreise auf 8,3 Prozent zurück, verfehlte aber die Erwartungen von 8,1 Prozent. Laut Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners stimmt zumindest die Richtung. „Die Inflationsrate geht zurück – nur eben langsamer als erhofft“, meint er.

Im Monatsvergleich sind die Preise im August um 0,1 Prozent angestiegen. Wer den Monatswert von 0,1 Prozent annualisiert, der kommt auf ein Jahrestempo von gut ein Prozent und damit auf eine Zahl, die deutlich unter dem Ziel der US-Notenbank liegt. "Dass die Inflationsrate weiterhin deutlich zu hoch liegt, liegt an den Monaten wie beispielsweise dem März, in dem die Preise diesseits und jenseits des Atlantiks regelrecht explodiert sind", erläutert der Kapitalmarktexperte.

Nach den neuen Preisdaten steht wohl definitiv fest, dass die Notenbank Fed ihren Leitzins in der kommenden Woche erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Die Daten seien „aber nicht so desaströs wie von den ersten Marktreaktionen unterstellt“, meint Altmann.

Denn auch die Terminkontrakte, die die Eröffnungskurse an den US-Börsen signalisieren, gaben deutlich nach. Der Future für den Dow-Jones-Index fiel um 525 Punkte sowie rund 1,6 Prozent. Die S&P 500-Futures fielen um mehr als zwei Prozent und die Nasdaq 100-Futures rutschten um 2,7 Prozent ab.

Die entscheidende Frage am deutschen Aktienmarkt lautet wieder: Bärenmarktrally oder echte Trendwende? Die Vorentscheidung dürfte vermutlich erst im Bereich von 14.000 Punkten fallen. Dort notiert bald auch die 200-Tage-Linie, die langfristige Investoren beachten. Seit Beginn des Abwärtstrends Anfang des Jahres konnte der Leitindex diese Linie nicht ein Mal überwinden.

Auch wenn die Liste der Gründe, die für eine Bärenmarktrally sprechen, extrem lang ist: In den vergangenen Handelstagen gab es erste Signale, die eine nachhaltige Trendwende zumindest möglich erscheinen lassen.

Denn in dem Zeitraum, als der Dax nach oben kletterte, gab es extrem viele negative Meldungen für die Aktienmärkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte den Zinssatz um 75 Basispunkte und will weitere Erhöhungen in solch einem Ausmaß nicht ausschließen. Dieses Szenario gilt für die US-Notenbank Fed ohnehin. Und für die Wirtschaftsforschungsinstitute steht auch fest, dass Deutschland in eine Rezession abrutscht.

Doch wie können die Kurse bei solch negativen Meldungen steigen? Für den Sentimentexperten Stephan Heibel spricht vieles dafür, dass sämtliche Hiobsbotschaften bekannt sind. „Es fällt schwer, auf Basis dieser Stimmungslage weiter fallende Kurse zu prognostizieren“, meint er nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren. Seiner Meinung nach besteht aufgrund dieser Konstellation zumindest die Möglichkeit, dass es derzeit eine Bodenbildung gibt.

Was vor allem überrascht, ist die Dynamik des aktuellen Anstiegs. In der vergangenen Aufwärtsbewegung dauerte es sechs Wochen, von Anfang Juli von Mitte August, für einen Kursgewinn von rund 1550 Punkten. Sechs Wochen ist ein üblicher Zeitrahmen für solche Bewegungen. Nun hat der Dax innerhalb von nur zehn Tagen mit einem Plus von knapp 900 Zählern bereits mehr als die Hälfte der Gewinne von der vergangenen Aufwärtsbewegung erzielt.

Die gesamten Entwicklung geht auch mit einem steigenden Euro gegenüber dem Dollar einher. Noch am Dienstag notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9862 Dollar, aktuell sind es 1,0178 Dollar. Kapital ist offenbar in die Euro-Zone geflossen. Mutmaßlich dürften demzufolge auch ausländische Investoren heimische Aktien gekauft haben.

Am Freitag ist wieder Hexensabbat

Vieles spricht dafür, dass spätestens Anfang nächster Woche eine Entscheidung über die künftige Richtung fallen dürfte. Denn am Freitag ist wieder ein großer Verfallstag im Jahr 2022, der sogenannte „Hexensabbat“. An der Börse führt das immer wieder zu Kapriolen bei ungewöhnlich hohen Umsätzen. Im vergangenen Jahr lag die Dax-Handelsspanne am Freitag und dem folgenden Montag bei rund 800 Zählern. Im Dezember 2022 fiel am Montag nach dem großen Verfallstag hingegen nach anfänglichen Kursverlusten der Startschuss für eine ansehnliche Jahresendrally.

An Hexensabbat-Tagen verfallen an der Eurex, dem Terminmarkt der Deutschen und Schweizer Börse, gleichzeitig Future und Option auf den Dax und Optionen auf einzelne Aktien. Für Anleger ist es wichtig zu wissen, an welchen Kursmarken die größten ausstehenden Volumina der Optionen zu finden sind.

Die Tabelle der Website Stockstreet zeigt, dass die größten Call- und Put-Positionen bei 13.000 Punkten zu finden sind, mit denen die Käufer auf steigende Notierungen gesetzt oder sich gegen fallende Notierungen abgesichert haben. Die zweitgrößten Positionen sind bei 14.000 Zählern zu finden.



Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am Freitag zwischen diesen beiden runden Marken die Dax-Optionen und -Futures abgerechnet werden. Sollte es keine außergewöhnlichen Nachrichten geben, kann dieser Wert Ende der Woche auch in der Mitte liegen.

Goldman-Analysten erwarten Kursverfall beim Gaspreis

Der Gaspreis bleibt unter der Marke von 200 Euro je Megawattstunde. Der für den europäischen Gashandel richtungweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam für den Monat Oktober liegt am Dienstag bei 1909 Euro.

Nach Meinung der Commerzbank-Rohstoff-Analysten dürfte das zum einen an den weiterhin steigenden Vorräten liegen. Die Speicher in Europa sind inzwischen zu 84 Prozent gefüllt; das entspricht dem üblichen Niveau zu dieser Jahreszeit. Zum anderen sucht man auf politischer Ebene weiter nach Möglichkeiten die hohen Energiekosten zu begrenzen.

Nach dem Sondergipfel der EU-Energieminister am Freitag will nun EU-Kommissionspräsidenten von der Leyen diese Woche konkrete Vorschläge vorstellen. Die Deckelung der Gasimportpreise ist dabei wohl erstmal verschoben, aber angedacht sind wohl u.a. verpflichtende Stromeinsparziele für die Spitzenlast. Gerade in diesen Zeiten kommen momentan die teuren Gaskraftwerke zum Einsatz. Aber auch wenn die Gaspreise zuletzt deutlich nachgegeben haben, Anlass für Entwarnung gibt es nach Ansicht der Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht nicht.

Analysten der Großbank Goldman Sachs hingegenerwarten, dass sich die Preise im ersten Quartal des nächsten Jahres vom aktuellen Niveau halbieren werden. Sie gehen davon aus, dass die hohen Speicherstände zu Beginn der Saison überdurchschnittliche Entnahmen ermöglichen werden, sodass die Reservoirs bis Ende März immer noch zu mehr als 20 Prozent gefüllt sein werden.

„Vor diesem Hintergrund wird das Gefühl der Dringlichkeit, die Nachfrage zu zerstören, allmählich einem Gefühl der Markterleichterung Platz machen, wonach wir den Winter überstanden haben“, schreiben die Analysten, die im ersten Quartal Preise von unter 100 Euro je Megawattstunde erwarten.

Blick auf Einzelwerte

Sartorius: Die Papiere steigen um zwei Prozent auf 446,70 Euro nach oben. Die Analystin Delphine Le Louet von der Societe Generale erhöhte Kursziel für den Pharmaausrüster leicht auf 577 Euro. Im kommenden Jahr erwartet die Expertin einen echten Wachstumsschub.

Encavis: Im Nebenwerteindex MDax zogen die Anteilsscheine 3,9 Prozent an. Die Ratingagentur Scope hatte bestätigt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit der Anleihen des Solar- und Windpark-Betreibers gering sei. Zudem wurde der Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ angehoben. Gründe dafür seien die deutliche Stärkung der Kreditkennzahlen und die sich allmählich verbessernde geografische Diversifizierung des Produktportfolios.

Fraport: Dank des florierenden Tourismus sind im August über den Frankfurter Flughafen rund 5,2 Millionen Passagiere geflogen. Das sind 54,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, allerdings immer noch knapp ein Viertel weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Frachtaufkommen sank indessen im Vergleich zum Vorjahr um 15,1 Prozent. Gründe hierfür sind vor allem der wegen des Ukrainekriegs beschränkte Luftraum und die Coronamaßnahmen Chinas. Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport steigt um 0,5 Prozent.

SAP: Der Softwarekonzern profitiert offenbar vom Umsatzanstieg des US-Rivalen Oracle. Die SAP-Aktie steigt um 2,2 Prozent. Der Umsatz von Oracle hatte sich unter anderem wegen der hohen Nachfrage nach seinen Cloud-Dienstleistungen im abgelaufenen Quartal um rund 18 Prozent erhöht.

