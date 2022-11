Dax aktuell Dax rutscht nach US-Zinsentscheid ab – Startschuss für eine Konsolidierung erfolgt

Für erfahrene Börsianer sind die Kursverluste trotz positiver Signale der US-Notenbank keine Überraschung. Für die Konsolidierung gibt es zwei Szenarien.

Der deutsche Aktienmarkt verliert. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

Düsseldorf Da liefert die US-Notenbank eine Zinsentscheidung ganz nach den Wünschen der Börsianer. Neben dem erwarteten Zinsschritt mit einer Erhöhung um 75 Basispunkte deuten die Währungshüter die Chance auf ein langsameres Straffungstempo an. Bereits ab der nächsten Zinssitzung im September könnte es eine geringere Erhöhung geben.

Und was machen die Aktien- und Anleihenmärkte? Die Notierungen rutschen dennoch ab. Bereits die US-Aktienbörsen gaben am Mittwoch zwischen 1,6 Prozent beim Dow Jones und 3,4 Prozent beim Technologieindex Nasdaq nach. Diesem Abwärtstrend kann sich der deutsche Markt am Donnerstag nicht entziehen. Der Dax verliert vormittags 0,9 Prozent und wird bei 13.134 Punkten gehandelt.

