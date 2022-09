Dax aktuell Dax rutscht Richtung 13.000-Punkte-Marke – Neue Rally am Gasmarkt

Bislang sind die Kursverluste nur eine gesunde Konsolidierung der immer noch intakten September-Rally. Welche Marken in den kommenden Tagen wichtig sind.

Düsseldorf Nach anfänglichen Stabilisierungstendenzen geht es am deutschen Aktienmarkt weiter abwärts. Der Dax rutscht nachmittags 1,2 Prozent ins Minus bei 13.035 Punkten, 150 Zähler weniger.

Am gestrigen Dienstag schloss der Leitindex 1,6 Prozent tiefer bei 13.189 Zählern und notierte damit in unmittelbarer Nähe des Tagestiefs. Kurz vor Veröffentlichung der Inflationsdaten hatte das Börsenbarometer noch bei 13.564 Zählern gelegen.

Die US-Indizes haben an nur einem Handelstag die seit Beginn der vergangenen Handelswoche aufgelaufenen Gewinne abgegeben. Ganz so schlecht sieht es am deutschen Aktienmarkt noch nicht aus. Der deutsche Leitindex hat lediglich seine Gewinne seit Montag dieser Woche wieder eingebüßt.

Solange die Frankfurter Benchmark oberhalb der Marke von 13.000 Punkten bleibt, handelt es sich um eine gesunde Konsolidierung der September-Rally, trotz des heftigen Kursrutsches am gestrigen Dienstag.

