Am heutigen Dienstag geht die Börsenwoche richtig los, weil an der Wall Street wieder gehandelt wird. Das könnte nachmittags für Verluste sorgen.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex startet schwach in den Dienstag und notiert im Vormittagshandel bei 15.717 Punkten, ein Minus von 0,7 Prozent oder umgerechnet 110 Punkte gegenüber dem Vortagesschluss.

Mit dem heutigen Handelstag geht diese Börsenwoche erst richtig los. Denn an der Wall Street wird nach dem gestrigen Feiertag Labour Day wieder gehandelt. Dieser Feiertag hinterließ auch seine Spuren an der Frankfurter Börse. Das Volumen der gehandelten Dax-Werten war laut Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners gestern so niedrig wie zuletzt am Pfingstmontag.

„Das zeigt, wie schwer sich die Anleger hierzulande ohne die Impulse von der Weltleitbörse tun“, erläutert der Kapitalmarktexperte. „Und es zeigt auch, welch hohen Anteil internationale Investoren am Handel hierzulande haben“.

Möglicherweise wiederholt sich dann auch am heutigen Dienstag das Szenario des vergangenen Freitags, als der Dax nachmittags schnell um 120 Punkte abrutschte, während der Dow-Jones-Index nach oben kletterte.

