Dax aktuell Dax rutscht über 150 Zähler ab – die 14.440-Punkte-Marke war zu hoch

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es abwärts. Der Dax rutscht nachmittags 1,1 Prozent ab und wird bei 14.225 Zählern gehandelt, ein Minus von rund 150 Zählern. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 0,46 Prozent im Plus bei 14.378 Punkten geschlossen.

Die in Polen eingeschlagene Rakete russischer Bauart hat aber keinerlei Auswirkungen auf den regulären Handel am Aktienmarkt, weil es sich nach jetzigem Informationsstand wohl um eine in der Ukraine abgefeuerte Abwehrrakete handelt und damit keine Eskalation des Kriegs droht.

Erste Meldungen von Dienstagabend über den Raketenbeschuss hatten den Dax nachbörslich allerdings um rund 250 Punkte auf 14.125 Zählern abrutschen lassen. Der Index konnte sich anschließend schnell wieder erholen. Die nervöse Reaktion des Leitindizes rief bei einigen Anlegern in Erinnerung, welch politische und wirtschaftliche Risiken der Krieg weiterhin mit sich bringt.

Für Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel haben die Reaktion auf den Raketenbeschuss und die anschließende Bewegung des Dax gezeigt, wie nervös der Markt derzeit ist. Absicherungen und Stopps bleiben daher in nächster Zeit höchst relevant. Strategischen Investoren bietet die 200-Tage-Linie bei aktuell 13.586 Zählern eine gute Unterstützungslinie.

Die Erleichterung darüber, dass es vermutlich kein gezielter russischer Angriff auf das Nato-Land Polen war, heißt aber nicht automatisch, dass die Börsen sofort weiter nach oben stürmen. Denn die beiden vergangenen Handelstage haben dem Dax klare Grenzen aufgezeigt. Mit Kursen oberhalb von 14.400 Zählern wird die Luft dünner für die Frankfurter Benchmark.

An beiden Tagen waren die Versuche eines Ausbruchs über die 14.400er-Marke schnell beendet. Am gestrigen Dienstag war bei 14.440 Punkten Schluss, am Tag zuvor bei 14.431 Zählern. An diesen Handelstagen ließ auch die Aufwärtsdynamik nach, weil jeweils der Eröffnungskurs nahe am Schlusskurs lag.

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Sollte der Leitindex das Bewegungshoch von Dienstag nachhaltig überwinden, dürfte es schnell Kurse um 14.700 Zähler geben. Dort liegt die nächste Anlaufstelle für die Aufwärtsbewegung seit Ende September.

Das wahrscheinlichste Szenario für den deutschen Aktienmarkt bleibt aber das einer Konsolidierung. Schließlich ist der Dax seit Ende September bereits über 2500 Punkte nach oben geklettert, ein Plus von mehr als 20 Prozent.

„Eine Verschnaufpause“

Die erste kurzfristige Unterstützung liegt bei 14.157 Punkten, der unteren Begrenzung einer Aufwärtskurslücke, die am vergangenen Freitag aufgerissen wurde. Die Lücke ist entstanden, weil der höchste Kurs am Donnerstag mit den besagten 14.157 Punkten unter der tiefsten Notierung am Freitag mit 14.172 Punkten lag.

Solche Lücken sind quasi eine Neubewertung des Marktes, weil in dieser Spanne kein regulärer Handel stattgefunden hat. Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, „dürfte ein Schließen dieser Lücke eine Verschnaufpause nach sich ziehen“.

Kurzfristig orientierte Anleger können entsprechend Positionen auf dieser Basis absichern. Bei einem Schließen der Lücke liegt die nächste Anlaufstelle bei 13.947 Punkten, dem Hoch des Monats August.

Neue Insolvenz am Kryptomarkt droht

Angespannt blieb die Stimmung am Krypto-Markt. Der Kollaps der Kryptowährungsbörse FTX reißt einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge die Kryptobank BlockFi mit in den Abgrund, die einen Insolvenz-Antrag vorbereite. „Sollte eine weitere größere Adresse in den kommenden Tagen kollabieren, wäre dies ein zusätzlicher Schlag ins Kontor“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. „Solange die Kette der Hiobsbotschaften nicht reißt, sollten sich Anleger auf weitere Kursverluste einstellen.“ Bitcoin und Ethereum notierten am Mittwoch jeweils rund ein Prozent tiefer bei 16.725 und 1228 Dollar. Beide Cyberdevisen hatten in den vergangenen Tagen massive Kursverluste verzeichnet.

Blick auf die Einzelwerte

Siemens Energy: Der Dax-Konzern schreibt weiter tiefrote Zahlen. Im Geschäftsjahr 2021/22 stieg der Nettoverlust von 560 auf 647 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr will Vorstandschef Christian Bruch die Verluste des Konzerns „sehr stark“ verringern. Anleger hatten aber wohl ein schlechteres Ergebnis erwartet. Allerdings liegt die Aktie nach deutlichen Gewinne im Vormittagshandel nur noch 0,1 Prozent im Plus.

Siemens hatte seine Energietechnik vor gut zwei Jahren ausgegliedert und als Siemens Energy an die Börse gebracht. Während sich die margenschwache Kraftwerkssparte „Gas and Power“ seither dank einer Restrukturierung gut entwickelte, kam die Erneuerbare-Energien-Tochter Siemens Gamesa trotz eines mehrmaligen Chefwechsels nicht aus der Krise.

Mercedes-Benz: Die Papiere notieren mit einem Abschlag von 5,6 Prozent mit am Dax-Ende. Nach dem jüngsten Aufwärtstrend bis auf ein Hoch seit Juni nehmen die Anleger beim Autobauer Gewinne mit. Hinzu kommt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dem zufolge der Konzern die Preise für Elektroautos in China deutlich gesenkt hat.

Dermapharm: Der bayerische Arzneimittelhersteller ist trotz gestiegener Energie- und Rohstoffkosten auf Kurs. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier nannte die breite Produktpalette als Grund für die positive Entwicklung. Das Papier steigt um drei Prozent.

Evotec: Die Papiere fallen um 4,9 Prozent auf 17,27 Euro, nachdem die Deutsche Bank die Titel auf „Hold“ von „Buy“ heruntergestuft hat. Das Kursziel schraubten die Analysten auf 21 von 26 Euro herunter.



