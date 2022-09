Dax aktuell Dax rutscht über 300 Punkte ab – Gaspreis schnellt nach oben

Das Energie-Entlastungspaket soll mit einer geplanten Abschöpfung von Zufallsgewinnen finanziert werden. Die Aktionäre von Eon und RWE reagieren mit Verkäufen.

Sollte der Dax es nicht schaffen, wieder schnell die Marke von 13.000 Punkten zu überwinden, droht ein Rutsch Richtung Jahrestief.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex startet turbulent in die neue Handelswoche. Der Dax rutscht in der ersten Handelsstunde 2,6 Prozent ab und notiert bei 12.707 Punkten, rund 340 Zähler weniger. Vorbörslich waren sogar Kurse bei 12.604 Zählern zu sehen.

Damit vollzieht der Leitindex die Ausverkaufswelle an den US-Börsen nach. Nach Börsenschluss hierzulande war der Dow-Jones-Index am vergangenen Freitag in der Spitze 850 Punkte abgerutscht. Aus dem zwischenzeitlichen Plus von 1,2 Prozent wurde plötzlich ein Minus von 1,5 Prozent.

Ausgelöst wurde dieser Kursrutsch von der Gazprom-Meldung, bis auf Weiteres kein Erdgas mehr über die Nord-Stream-Pipeline nach Deutschland zu liefern. Dieser Schritt erhöht den Druck auf Europa, Energieengpässe in diesem Winter zu vermeiden. Die Nachricht hat die Stimmung am Markt verändert.

