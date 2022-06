Dax aktuell Dax rutscht über 300 Punkte ab – Profianleger stecken in der Zwickmühle

Der deutsche Leitindex hat die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten aufgegeben. Nun droht dem Dax der Sturz in Richtung Jahrestief.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht Ausverkaufsstimmung. Der Dax rutscht mittags um 2,4 Prozent auf 12.642 Punkte ab, rund 360 Zähler unter dem Vortagesschluss. Das Tagestief liegt bei 12.638 Zählern. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Profianleger verkauft haben, damit ihre bereits miserable Halbjahresbilanz nicht noch negativer ausfällt.

Bereits am Mittwoch war der Dax bis auf 12.946 Punkte zurückgefallen, bevor er zum Handelsschluss die Marke von 13.000 Punkten letztlich doch noch knapp verteidigen konnte. Minus 1,7 Prozent und 13.004 Zähler standen zum Schluss der Sitzung auf der Anzeigentafel.

Zwei Wochen lang haben die Bullen und die Bären am deutschen Aktienmarkt um diese psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkte gerungen – keine andere Marke war zuletzt so lange so umkämpft. Doch die ist nun passé. Nun besteht die Gefahr, dass der Dax auf das bisherige Jahrestief aus dem Monat März mit 12.438 Punkten fällt.

