Dax aktuell Dax rutscht unter die 14.000-Punkte-Marke – Angst vor einer Rückkehr der Euro-Schuldenkrise kehrt zurück

Am heutigen Freitag dürfte es an den Märkten turbulent weitergehen. Extrem hohe US-Inflationsdaten könnten für einen erneuten Ausverkauf sorgen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht der Kampf um die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten in eine neue Runde. Der Dax gibt in der ersten Handelsstunde 1,5 Prozent nach und wird bei 13.993 Zählern gehandelt, ein Minus von mehr als 200 Punkten.

Erst vor zwei Wochen hatte das Börsenbarometer diese Marke überwunden. Am gestrigen Donnerstag ging der Leitindex nach einem turbulenten Handel nach der EZB-Sitzung mit einem Minus von 1,7 Prozent und einem Stand von 14.199 Zählern aus dem Handel.

Eine zusätzliche Belastung für den Dax ist der Ausverkauf an den US-Börsen nach Handelsschluss hierzulande. Die großen Indizes schlossen quasi auf Tagestief. Der Dow-Jones-Index verlor 1,9 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 2,7 Prozent.

