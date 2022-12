Dax aktuell Dax rutscht unter die 14.000-Punkte-Marke – Experte: „Die Jahresendrally hat ihre eigenen Gesetze“

Der deutsche Leitindex hat den Weg für ein versöhnliches Jahresende geebnet. Was Anleger in den verbleibenden sechs Handelstagen erwarten dürfte.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach den deutlichen Kursgewinnes des Vortages wieder abwärts. Der Dax liegt nachmittags 0,9 Prozent im Minus bei 13.977 Punkten. Noch am gestrigen Handelstag gab es ein Plus von 1,5Prozent mit einem Endstand von 14.098 Zählern.

Dennoch ist der Dax innerhalb von zwei Tagen um mehr als 300 Punkte gestiegen. Diese Kursgewinne zeigen, dass Rückschläge nach negativen Nachrichten wie zuletzt von den Notenbanken immer noch ein Kaufsignal sind.

Entsprechend meint Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners: „Die Gemengelage an den Börsen ist zum Jahresende gar nicht schlecht. Die Börsensituation ist aktuell besser als in den meisten Phasen dieses Jahres.“

Zu einer positiven Einschätzung kommt auch die Auswertung der aktuellen Sentimentumfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Privatanlegern und institutionellen Investoren. Vor allem für die Profis waren die vergangenen Handelstage erfreulich.

